Блогер Давидыч продал золотой BMW ради помощи бойцам в зоне СВО

«Многие спрашивали меня, почему мы продали „золотого“. Все просто. Эрик принял это непростое решение, чтобы парням помочь. На 10 миллионов купили машины, оборудование. „Золотой“ спасет не одну жизнь», - написала она.

Российский доброволец с позывным Осетин в Telegram-канале подтвердил, что в подразделения на Херсонском направлении поступила помощь от блогера.

«Это пример всем остальным, что делать и как помогать. Причем это не помощь ради контента или хайпа. Птицы, системы РЭБ, транспорт - все привезли и распределили. Спасибо за помощь на передке!» - написал он.

Давидыч прославился благодаря обзорам на автомобили. В беседе с «360» он рассказывал, что любовь к машинам ему передали родители.