02 марта 2024, 18:37

Блогер Давидыч продал золотой BMW ради помощи бойцам в зоне СВО

РИА «Новости»
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Популярный российский автоблогер Эрик Давидыч (Китуашвили) продал свой автомобиль BMW золотого цвета, а вырученные деньги направил на помощь российским военным в зоне специальной операции. Об этом в социальной сети сообщила его супруга Моника.

«Многие спрашивали меня, почему мы продали „золотого“. Все просто. Эрик принял это непростое решение, чтобы парням помочь. На 10 миллионов купили машины, оборудование. „Золотой“ спасет не одну жизнь», - написала она.

Российский доброволец с позывным Осетин в Telegram-канале подтвердил, что в подразделения на Херсонском направлении поступила помощь от блогера.

«Это пример всем остальным, что делать и как помогать. Причем это не помощь ради контента или хайпа. Птицы, системы РЭБ, транспорт - все привезли и распределили. Спасибо за помощь на передке!» - написал он.

Давидыч прославился благодаря обзорам на автомобили. В беседе с «360» он рассказывал, что любовь к машинам ему передали родители.

Военные Блогеры Машины Армия Эрик Давидыч
02 марта 2024, 13:50
Дуэт HammAli & Navai и певица Seville выступили на борту самолета Москва — Сочи
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Живой концерт на борту самолета организовали VK Музыка и «Аэрофлот» к старту Всемирного фестиваля молодежи. Перед пассажирами вылетевшего из Москвы в Сочи авиарейса выступили дуэт HammAli & Navai и певица Seville.

Артисты появились перед зрителями спустя час после взлета и исполнили свои главные хиты. В частности, HammAli & Navai спели «Птичку», один из самых прослушиваемых треков VK Музыки, который продержался в чарте более 500 дней и набрал более 250 миллионов прослушиваний.

Seville исполнила свои самые известные композиции «Кукла», «Чувства», «Качели», «CO2», «Номер 1» и «Гармония».

Зрителями необычного живого концерта стали участники Всемирного фестиваля молодежи, а также популярные российские артисты и блогеры.

Исполнители признались, что такого опыта с выступлением в летящем самолете у них еще не было, но они довольны, что все прошло отлично.

«В прошлом году VK Музыка пригласил нас выступить в метро, а теперь мы оказались с концертом в небе», - заявили участники дуэта HammAli & Navai.

Певица Seville назвала формат выступления «неземным».

«Спасибо всем слушателям нашего музыкального борта, это было волшебно», - добавила она.

Не остались в стороне и слушатели. Телеведущая Яна Чурикова отметила, что впечатления от концерта в самолете останется с ней на всю жизнь. Она добавила, что восхищена организацией выступления командами «Аэрофлота» и VK Музыки.

«Это не просто „песни в самолете“, тут нужно учесть массу нюансов. Например, профессионально настроить звук, оставляя в приоритете безопасность полета», - пояснила она.

Всемирный фестиваль молодежи стартовал в Сириусе в минувшую пятницу, 1 марта и продлится до четверга. При поддержке VK Музыки на площадке пройдут концерты Filatov & Karas, Seville, HammAli & Navai, Ramil, DJ Imanbek, IOWA, Cream Soda, DJ Федора Фомина и Кати Лель.

Эксклюзивную запись живого концерта на борту самолета пользователи «ВКонтакте» могут посмотреть в сообществе VK Музыки.

ВКонтакте Концерты Сочи Аэрофлот Самолеты Музыка Фестивали
02 марта 2024, 05:11
Умерла американская «икона моды» Айрис Апфель
РИА «Новости»
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Американский дизайнер, коллекционер, королева декора и икона стиля Айрис Апфель скончалась в возрасте 102 лет в американском штате Флорида. об этом сообщило издание New York Post.

«Айрис Апфель… звезда Нью-Йорка, известная своим эклектичным стилем, особенно огромными очками в черной оправе, умерла в пятницу дома в Палм-Бич, штат Флорида. Ей было 102 года», - написали в материале.

Апфель появилась на свет в Нью-Йорке в семье евреев, эмигрировавших из России. Еще ее мать держала модный бутик, который не потеряла даже в годы Великой депрессии. Отец поставлял стекла и зеркала, работал с лучшими американскими дизайнерами, поддерживая свою жену, а затем и дочь в будущем.

После школы Апфель поступила в Нью-Йоркский университет, получив диплом бакалавра в области истории искусств, а после его окончания устроилась в модное издание Women’s Wear Daily и начала обзаводиться опытом и связями в мире дизайна.

Позже вместе с супругом она создала компанию Old World Weavers по производству и продаже тканями, копирующими винтажные материалы. Ее клиентами были девять американских президентов.

На этом она не остановилась, организовав свою первую выставку украшений в музее Метрополитен в 2005 году, а потом начав карьеру фотомодели в возрасте 84 лет. Свое столетие она отпраздновала на 100-м этаже башни Центрального парка вместе с другими американскими звездами.

Мода США Смертность Флорида
02 марта 2024, 04:40
Алина Кабаева появилась на публике впервые за долгое время
РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева впервые за долго время вышла в свет, посетив тренировку гимнасток на репетиции к открытию фестиваля «Алина»-2024. Информация об этом появилась на сайте академии художественной гимнастики «Небесная грация».

На тренировке Кабаева сфотографировалась и пообщалась с юными гимнастками. Она пожелала им удачи и поблагодарила за то, что они приехали на фестиваль.

Фестиваль «Алина»-2024 пройдет 2 марта в Сочи. Он приурочен к Международному фестивалю молодежи.

«Я очень рада, что мы все вместе делаем такой большой праздник и развиваем нашу любимую художественную гимнастику не только в нашей стране, но и во всем мире», - заявила Кабаева.

В январе тренер Ирина Винер заявила, что ее преемницей может стать Алина Кабаева. Хотя, по мнению Винер, пока олимпийская чемпионка не готова к этой роли.

В декабре прошлого года Алина Кабаева посетила турнир «Небесная грация 2023» в Китае и опубликовала фото в компании неизвестного мужчины.

Спортсмены Сочи Фестивали
02 марта 2024, 01:50
В Петербурге умер последний участник группы «Зоопарк» Валерий Кирилов
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Последний из оставшихся в живых участников группы «Зоопарк» Валерий Кирилов скончался в Санкт-Петербурге на 62-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщили администраторы сообщества «Ценители группы Зоопарк» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, сегодня ушел Валерка. В первый день весны, в 9:45. <…> „Зоопарк“ теперь вместе», - отметили в посте.

Барабанщик музыкального бэнда при жизни распорядился, чтобы его похороны прошли на Волковском кладбище. Там же захоронен лидер «Зоопарка» Майк Науменко. Данные о дате и месте прощания объявят позже.

Валерий Кирилов родился в 1962 году в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге. Позднее он стал членом городского рок-клуба, выступая с группой «Странные игры». После этого Кириллова взяли в «Зоопарк». Российская рок-группа была образована в 1980 году и формально так и не распалась.

Санкт-Петербург Смертность Музыка

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