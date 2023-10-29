Блогер Дава улетел в Китай с Ольгой Бузовой

Источник уточнил, что шансы на воссоединение звездной пары крайне малы, так как недавно Дава объявил о начале новых отношений с другой девушкой. Вдвоем они появились в одном из московских театров.

При этом Бузова до сих пор не проявляет интереса к бывшему молодому человеку на общих светских мероприятиях. Певица полностью игнорирует его присутствие.

Издание не исключило, что во время съемок нового телевизионного проекта между бывшими возлюбленными может вспыхнуть скандал.

Давид Манукян стал известен публике после романа с Ольгой Бузовой. Пара не раз заводила разговор о свадьбе. Однако отношения закончились скандалом. Позже мать артистки Ирина Александровна рассказала, что изначально не верила в долгие отношения дочери с блогером. Женщина заявила, что Дава не смог вынести характер телеведущей.