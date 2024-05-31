31 мая 2024, 16:28

Близкие Заворотнюк раскрыли правду о последних днях ее жизни

Global Look Press
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Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось за две недели перед смертью, что стало неожиданностью для ее близких. Об этом сообщило РИАМО.

Хотя семья артистки и знала о том, что тяжелая болезнь прогрессирует, резкие перемены в состоянии родственницы их напугали. Близкие Заворотнюк поняли, что актриса может в скором времени покинуть их навсегда, отметили в издании.

Последние дни артистка провела в хосписе. За несколько дней до смерти к ней прилетела из Дубая дочь. Эта поездка стала для нее последней возможностью попрощаться с матерью.

По данным агентства, Заворотнюк перед смертью испытывала сильнейшие боли, часто теряла сознание и буквально «таяла» на глазах. Очевидцы признались, что за последние недели жизни актриса так изменилась, что ее было не узнать, добавили журналисты. Известно, что незадолго перед смертью с ней находился ее супруг - фигурист Петр Чернышев.

Всем полюбившуюся звезду телесериала «Моя прекрасная няня» похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище. Прощание состоится в Покровском монастыре, рассказал ведущий Андрей Малахов.

Болезни Семья Анастасия Заворотнюк Умерла Анастасия Заворотнюк
31 мая 2024, 16:19
«Были на связи». Орлова тайно навещала в больнице умирающую Заворотнюк
Global Look Press
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Певица Ольга Орлова подружилась с семьей Анастасии Заворотнюк, когда той уже диагностировали рак головного мозга. Об этом она рассказала на ток-шоу Андрея Малахова.

Орлова уточнила, что инициатором знакомства стал супруг актрисы Петр Чернышев. Он позвонил певице и попросил разрешения приехать за советом.

«Анастасия тогда спросила, куда направляется муж, и решила поехать с ним. Так мы и встретились, пообщались. С тех пор и были на связи. Хорошо, что ни разу ни один человек не показал ни одного фото Насти из больницы», - пояснила Орлова.

Она поблагодарила медиков за их корректность и понимание, а также за сохранение в секрете сведений о тяжелобольной актрисе.

«Это круто. Спасибо персоналу и врачам - все было сделано на высшем уровне, обычно ведь от них утекает вся информация», - отметила певица.

Она напомнила, что ее подруге Жанне Фриске в 2013 году поставили аналогичный диагноз, как у Заворотнюк.

По словам Орловой, о глиобластоме она знала все, так как всегда находилась рядом с певицей и изучала всевозможные методы лечения.

Заворотнюк не стало ночью 30 мая. Она скончалась от рака головного мозга в хосписе на руках супруга.

Болезни Анастасия Заворотнюк Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк
31 мая 2024, 15:48
«Не высовывайся, дочка». Пугачева опубликовала в Сети старый хит
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева решила перезалить в Сеть свою старую композицию «Не высовывайся, дочка». Артистка разместила ролик на своем YouTube-канале 31 мая.

«Не высовывайся, дочка. Посиди-ка в уголочке. Не клюют в уголочке и моральные уроды. В душу наголо не плюют. Не высовывайся, дочка», - говорится в тексте трека.

В композиции Примадонна отвечает за свою дочь, подчеркивая, что не может оставаться в стороне от происходящего.

«Нет уж, мама, если можно отсидеться в скорлупе. Хоть порой бывает сложно быть самой собой в толпе», - поет артистка.

Пугачева настаивает в песне, предостерегая дочь, что, ослушавшись мать, она потеряет последнее. Певица рекомендует переждать непростые времена, указывая на то, что общество совсем больное.

«Что же с них убогих взять?», - вопрошает Примадонна.

Впервые эту композицию поклонники услышали в 2012 году. Тогда же блогеры сняли на нее видеоролик, взяв кадры с интервью Пугачевой журналистке Ксении Собчак. Получилось, что певица якобы предостерегала телеведущую, которая известна своими острыми высказываниями.

Накануне крестница Пугачевой, 18-летняя Алина Галкина, заявила о желании стать певицей. Она объявила о скором выходе ее новой композиции «Неправда».

Музыкальные клипы Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
31 мая 2024, 14:41
«Такая счастливая». Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась архивными видео с мамой
Global Look Press
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые опубликовала редкие видео с мамой и сестрой Милой из личного архива. Ими она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram*.

На одном из видео из квартиры звезда сериала «Моя прекрасная няня» держит на руках маленькую дочку Милу.

«Впервые за пять лет я смогла открыть и посмотреть видео с тобой, до этого мне казалось, что сойду с ума. Спасибо, что сделала меня сильнее, моя самая прекрасная мама», - подписала ролик Анна.

На другом видео они втроем примеряют на себя анимационные маски из социальной сети.

«Обещаю тебе, что мы будем счастливы и всегда будем вместе и стоять друг за друга, как ты этого и хотела», - поделилась старшая дочь.

На третьем ролике можно увидеть всю семью в сборе. Они танцуют в квартире под зажигательную песню. Анна добавила, что хотела бы навсегда вернуться в тот день, и чтобы он не заканчивался.

«Ты здесь такая счастливая, а мы всегда заряжались от твоего солнца, которое ярко освещало все и всех вокруг», - написала дочь.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая от рака головного мозга, с которым боролась в течение пяти лет. В последние минуты жизни с ней находился супруг.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Семья Видео Анастасия Заворотнюк Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
31 мая 2024, 14:17
Певица Sia впервые стала матерью в 48 лет
Global Look Press
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Певица, автор песен, актриса и режиссер Sia впервые стала матерью. Об этом сообщили ее друзья в Instagram*.

«Sia стала мамой. Поздравляем!», - написали близкие артистки.

Знакомые также опубликовали в своих соцсетях снимки 48-летней певицы с младенцем. При этом на всех фотографиях новорожденного можно увидеть только со спины. Пол и имя ребенка пока держат в секрете.

Sia и ее возлюбленный Дэн Бернад заключили официальный брак в 2023 году. Пять лет назад певица решила усыновить двух молодых людей. В 2020-м один из приемных сыновей сделал ее бабушкой - у него родились двое детей.

Недавно актриса Анна Хилькевич отметила гендер-пати, для мероприятия она заказала торт за миллион рублей. Артистка и ее супруг Артур узнали, что у них будет дочка.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Музыка Шоу-бизнес

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