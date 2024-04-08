Близкие Николая Носкова решили скрыть информацию о его здоровье

Коллега Носкова Стас Пьеха рассказал о том, что артист решил не принимать участие в мемориальном концерте в Москве из-за плановой реабилитации «Носков сегодня не смог, реабилитацию проходит плановую», - поделился артист в разговоре с Пятым каналом.

В конце прошлого года должен был пройти концертный тур Носкова, который в итоге так и не состоялся. По имеющейся информации, отмена гастролей была связана с ухудшением состояния здоровья артиста.

Однако родные артиста не делали публичных заявлений о его самочувствии. Предполагается, что они предпочли держать эту информацию в тайне от широкой общественности.

Осенью Носкову стало плохо во время концерта в Сочи. Артист ушел со сцены прямо во время выступления.