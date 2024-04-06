Блиновской разрешили звонить из СИЗО родным

Телефон будут выдавать планово.

Авторы статьи добавили, что в СИЗО «Печатники» Блиновская познакомилась с компанией интеллигентных девушек и увлеклась мозаикой. В целом блогер чувствует себя хорошо.

Елене Блиновской и ее мужу Алексею вменили легализацию 706 миллионов рублей из скрытых доходов.

«Королева марафонов» хотела оспорить решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, но ей это не удалось - иск отклонили.

Недавно стало известно, что общий доход Блиновской превысил шесть миллиардов рублей , а ее долг перед налоговой службой достиг 1,4 миллиарда.

Блогер уверена в своей невиновности, рассчитывает на изменение меры пресечения и очень скучает по детям. Говоря о них, она не может сдержать слез. У супругов четверо детей.