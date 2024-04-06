06 апреля 2024, 16:02

Блиновской разрешили звонить из СИЗО родным

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Блогеру Елене Блиновской разрешили звонить из СИЗО родным. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Телефон будут выдавать планово.

Авторы статьи добавили, что в СИЗО «Печатники» Блиновская познакомилась с компанией интеллигентных девушек и увлеклась мозаикой. В целом блогер чувствует себя хорошо.

Елене Блиновской и ее мужу Алексею вменили легализацию 706 миллионов рублей из скрытых доходов.

«Королева марафонов» хотела оспорить решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, но ей это не удалось - иск отклонили.

Недавно стало известно, что общий доход Блиновской превысил шесть миллиардов рублей , а ее долг перед налоговой службой достиг 1,4 миллиарда.

Блогер уверена в своей невиновности, рассчитывает на изменение меры пресечения и очень скучает по детям. Говоря о них, она не может сдержать слез. У супругов четверо детей.

СИЗО Задержание блогера Елены Блиновской
06 апреля 2024, 17:27
Гагарина выгнала новую солистку «Город 312» из шоу «Голос»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Полина Гагарина в новом выпуске проекта «Голос» на Первом канале решила выгнать свою подопечную Диану Макарову. Недавно она стала солисткой группы «Город 312».

В шоу «Голос» завершились нокауты, в которых наставник оставляет одного из трех исполнителей. На этом этапе Макарову определили в тройку с Богданом Шуваловым и Инной Евтушенко. Артистка спела старую композицию «Города 312» «Останусь» под аккомпанемент симфонического оркестра.

Во время выступления подопечной Гагарина аплодировала, но это не помогло остаться в шоу певице. Наставница предпочла ей Шувалова.

«Самое главное успеть найти те самые золотые слова, которые помогут сделать шаг и прыгнуть к вашей мечте. Мне кажется, что у нас получилось. Но я хочу продолжить дальше с Богданом», - сказала Гагарина.

Она отметила, что, будучи проводником на этом пути, хотела быть полезной для подопечных. Певица также поблагодарила участников за полученные навыки.

«Вы меня бесконечно растите, объясняете, как преподавать, доносить», - сказала она.

Ранее певица Юлия Зиверт на сцене шоу «Голос» выразила симпатию своему подопечному из Туниса Мажду Акруту. Певица в новом сезоне шоу участвует в качестве наставника вместо рэпера Басты.

Концерты Шоу Голос Музыка Шоу-бизнес
06 апреля 2024, 13:41
Роза Сябитова задолжала налоговой 250 тысяч рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова задолжала налоговой около 250 тысяч рублей. Как сообщил Telegram-канал Shot, главной свахе страны уже пришло уведомление от налоговиков.

«Ведущей „Давай поженимся!“ уже пришло уведомление от ФНС с требованием погасить задолженность, иначе могут грозить проблемы с выездом за границу», - написали авторы публикации.

Сябитова уже на пенсии и ежемесячно получает 14 тысяч рублей. При этом у 62-летней ведущей есть роскошный загородный дом в Подмосковье. Там она собирается построить личный тренажерный зал и библиотеку. Сваха не раз говорила, что привыкла рассчитывать только на свои силы и способна сама себя обеспечить.

Ранее Сябитова заявила, что ждать от государства какой-либо поддержки не нужно, а о своей пенсии стоит заботиться с самого начала трудового пути. Ообеспечить себе спокойную старость можно единственным способом - много работать, копить деньги или вкладывать их в недвижимость.

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова задолжала налоговой около 250 тысяч рублей. Как сообщил Telegram-канал Shot , главной свахе страны уже пришло уведомление от налоговиков.

Пенсия Недвижимость Деньги
06 апреля 2024, 09:25
Сын Михаила Круга поразил зрителей «Новой фабрики звезд», перепев Стаса Пьеху
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сыну шансонье Михаила Круга Александру удалось покорить сердца зрителей на шоу «Новая Фабрика звезд». Он впечатлил публику, спев дуэтом со Стасом Пьехой, сообщил сайт «Актуальные новости».

Еженедельно проект «Новая Фабрика звезд» показывает отчетные концерты участников. Номер сына Михаила Круга Александра в новом выпуске представлял собой совместное выступление с певцом Стасом Пьехой. Они исполнили песню «Одна звезда» композитора Виктора Дробыша.

В первый раз композиция прозвучала в четвертой «Фабрике» в исполнении Пьехи, когда он сам был участником шоу.

В социальных сетях фанаты «Новой Фабрики звезд» отметили, что Круг спел лучше Пьехи. Поклонники признались, что Круг-младший покорил их сердца.

Песня дуэта Пьехи и Круга заняла лидирующую позицию среди номеров прошедшего концерта. Несмотря на это Александра Круга номинировали на вылет. Судьбу артиста решат уже 7 апреля в новом выпуске шоу.

Ранее юмориста Гарика Мартиросяна отстранили на время от судейства «Новой Фабрики звезд». Причина его отсутствия на шоу кроется в родственных связях с участницей Нонной Еганян.

Концерты Музыка Телевидение
06 апреля 2024, 08:42
Музыкальный критик раскрыл имя артиста, ставшего музой для Игоря Крутого
Читайте нас в: Google Новости
Певец Димаш Кудайберген успешно сотрудничал с композитором Игорем Крутым и стал для музой. Это было выгодное партнерство для обеих сторон, так как продюсер смог раскрыться как автор классических композиций, сообщил NEWS.ru музыкальный критик и Евгений Бабичев.

«Эти песни не стали суперхитами, но это как Фредди Меркьюри, который отошел от рок-музыки к оперному исполнению и нашел свою музу Монтсеррат Кабалье», - пояснил он.

По словам Бабичева, композитор благодаря казахскому артисту смог бросить себе новый вызов, а также поэкспериментировать в непривычном жанре.

Критик отметил, что «Димаш появился к месту», так как их сотрудничество с Крутым продлилось несколько лет.

Певец Димаш Кудайберген пропал из публичного поля после начала СВО. В 2019 году певец выпустил первый студийный альбом ID. Спустя некоторое время артист представил концертную программу ARNAU, в которую включил несколько работ Крутого.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о секрете популярности певицы Аллы Пугачевой в советские времена. По его словам, артистка получила широкую известность благодаря редким эфирам на радио и телевидении.

Концерты Музыка Шоу-бизнес

Новости по теме