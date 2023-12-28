Адвокат Блиновской Наталия Сальникова рассказала Telegram-каналу, что огромная сумма сложилась из недоимки налогов и штрафов за неоплату в срок. Счета арестованы, оплатить долг невозможно, так что пеня, видимо, продолжит начисляться.

Ранее, по словам защитника, Блиновская погасила долг на сумму около 55 миллионов рублей, но с тех пор ничего не изменилось , потому что почти полутора миллиардов у нее просто нет.

Блогер останется под домашним арестом до 26 января 2024 года. Однако, судя по всему, это не мешает ей устраивать вечеринки. Недавно ее подруга Светлана Ефимова опубликовала в соцсетях видео с Блиновской в вечерних нарядах. СМИ предположили, что праздник проходил у блогера дома.