04 июня 2024, 09:16

Блиновские выставили на продажу арестованные апартаменты

РИА «Новости»
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В Москве выставили на продажу и в аренду две квартиры, которые формально принадлежали мужу, отцу и сыновьям интернет-коуча Елены Блиновской. С этой недвижимости еще не сняли арест, сообщил Telegram-канал Shot.

Обе квартиры находятся на втором этаже дома в ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу. Трехкомнатные апартаменты площадью 88,6 квадратных метра принадлежали супругу коуча Алексею Блиновскому. Их решили продать за 69 миллионов рублей.

Площадь другой квартиры, тоже трехкомнатной, 120 квадратных метров. Ее записали на отца Блиновской и двух ее несовершеннолетних сыновей. Обставленные дорогой мебелью апартаменты сдадут за 250 тысяч рублей в месяц.

Источник канала опроверг информацию, что с недвижимости «королевы марафонов» и членов ее семьи сняли арест. Несмотря на ограничения, потенциальных жильцов уже приводили на показ.

Сама Блиновская, находясь в изоляторе, подала заявление на банкротство , а ее муж уехал в зону проведения СВО. Женщину задержали в 2023 году на российско-белорусской границе.

Блогеры Недвижимость Аресты Задержание блогера Елены Блиновской Москва
04 июня 2024, 09:17
«Голый» костюм Бузовой в Уфе возмутил депутата Госдумы
РИА «Новости»
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Скандал вокруг костюма Ольги Бузовой на VK Fest 2024 показал, что в России следует ввести требования к внешнему виду артистов. Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова внесла такое предложение в Минкультуры, сообщил ТАСС.

«Выступления в полуголом виде уже давно стали нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса», - возмутилась она.

По мнению депутата, артисты должны проявлять уважение к зрителям, соблюдать морально-этические нормы и правила поведения. Филатова предложила Минкультуры зарегулировать внешний вид звезд эстрады - ввести требования к стилю одежды на публичных выступлениях без возрастных ограничений.

Поводом послужил выход Бузовой на VK Fest 2024 в Уфе. Она надела кожаный купальник и высокие сапоги. Возмущенные общественники, среди которых глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, призвали правоохранителей провести проверку.

Ольга Бузова Госдума РФ Депутаты Минкультуры РФ Шоу-бизнес
04 июня 2024, 05:13
Певица Орлова объяснила свои откровения на шоу о Заворотнюк
РИА «Новости»
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Певица Ольга Орлова объяснила свои откровения на шоу «Малахов» об Анастасии Заворотнюк тем, что получила на это разрешение семьи покойной актрисы. Так она прокомментировала обвинения в раскрытии тайн артистки на своей странице в соцсети.

По словам певицы, ее участие в передаче согласовала семья Заворотнюк. В шоу она рассказала о своих визитах к артистке в больницу.

«Никто об этом не знал и не узнал бы, если бы таковым было желание семьи», - написала Орлова.

Она добавила, что не сделала ничего, что могло бы скомпрометировать звезду «Моей прекрасной няни» и ее близких. Также Орлова пояснила, что пропустила церемонию прощания с Заворотнюк, так как была в отъезде.

Ранее стало известно, что фигурист Петр Чернышов ради «прекрасной няни» бросил возлюбленную в США , хотя до этого прожил с ней несколько лет.

В Сеть также попали кадры пятилетней дочери спортсмена и актрисы, которую привели на могилу матери на следующий день после похорон актрисы.

Андрей Малахов Ток-шоу Умерла Анастасия Заворотнюк
04 июня 2024, 04:37
«За 40 минут до смерти». Стало известно о смертельном пророчестве Рины Зеленой
РИА «Новости»
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Советская актриса театра и кино, артистка эстрады Рина Зеленая, которую кинорежиссеры называли королевой эпизода, предсказала собственную смерть. Одна из ее шуток стала пророческой, сообщило издание «Аргументы и факты».

Последние годы своей жизни она доживала в Доме ветеранов кино, где в свое время жили ее коллеги Арсений Тарковский, Аркадий Райкин, Леонид Куравлев и другие деятели искусства. Гостей у нее не было, но несмотря на одиночество и беспомощность артистка не унывала. Свое бесценное чувство юмора она не потеряла.

Зеленую, сыгравшую множество ролей, любили советские зрители, но при этом руководство страны не спешило награждать ее званиями. По этому поводу актриса однажды пошутила.

«Уж если меня и наградят, так непременно за 40 минут до смерти», - заявила она.

Так и получилось. Зеленая умерла 1 апреля 1991 года, а за несколько часов до ее смерти президент страны Михаил Горбачев подписал указ о присвоении ей звания народной артистки СССР.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ актерам Константину Лавроненко и Ирине Пеговой, а также балерине Большого театре Екатерине Крысановой.

СССР Кино Актеры Телевидение
04 июня 2024, 03:20
Кристина Орбакайте показала редкое фото с мужем и дочерью
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте поделилась фотографий со своим мужем — бизнесменом Михаилом Земцовым — и дочерью Клавдией в социальных сетях. Снимок был сделан в «Метрополитен-музее» в Нью-Йорке.

Артистка позировала в кадре в белой футболке, сером жакете, джинсах и синих солнцезащитных очках, а ее супруг выбрал рубашку с принтом, коричневые брюки и черные очки. Дочь стояла между родителями с улыбкой на лице.

На днях Орбакайте анонсировала тур The best по четырем израильским городам, включая Тель-Авив. Поклонники предположили, что целью поездки артистки также станет встреча с матерью. Певица Алла Пугачева вернулась в Израиль с Кипра.

Орбакайте также осенью устроит гастроли по Америке и Канаде. В рамках тура певица посетит Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Майами. Весной 2024 года Кристина Орбакайте выступила с программой «На бис» в Санкт-Петербурге на сцене БКЗ «Октябрьский».

Санкт-Петербург Израиль Нью-Йорк Канада Алла Пугачева Шоу-бизнес

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