Блиновская погасила 70 млн рублей долга перед налоговой

По информации издания, автору «Марафона желаний» удалось погасить часть долга благодаря средствам, полученным от продажи квартиры. При этом Блиновская все еще должна налоговой около 1,35 миллиарда рублей.

Кроме того, сегодня МВД объявило в розыск супруга блогера Алексея Блиновского. Предположительно, это также связано с делом по неуплате налогов.

В конце мая блогер погасила долг в 140 миллионов рублей. Однако ее саму суд решил оставить в СИЗО.

В марте Блиновской и ее супругу предъявили обвинения в окончательных редакциях. По версии следствия, они скрыли от налогов 906 миллионов рублей, из которых свыше 700 миллионов блогеры легализовали.