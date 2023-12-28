28 декабря 2023, 19:51

Блиновская подала судебный иск к Инспекции ФНС

РИА «Новости»
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Создательница «Марафонов желаний» Елена Блиновская подала иск против московской Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6. Она потребовала признать решения и действия службы незаконными, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, в суде уже приняли исковое заявление блогера к производству. Предварительные слушания должны пройти 6 февраля.

Судебный акт свидетельствует о том, что оспариваемое решение вынесли 24 октября. О его деталях не уточняется.

Адвокат Наталия Сальникова в ноябре сообщила РИА «Новости», что по итогам налоговой проверки долг Блиновской составил 918 миллионов рублей. Со штрафами и пенями эта сумма увеличилась до одного миллиарда 400 миллионов рублей.

Блогер продолжает находиться под домашним арестом по сей день, но это не помешало устроить ей вечеринку. Видео с Блиновской в вечернем наряде опубликовала в социальных сетях ее подруга Светлана Ефимова.

Суд Налоги Задержание блогера Елены Блиновской
28 декабря 2023, 19:40
«Я пенсионерка». Лолита Милявская ответила на отмену своих концертов
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская отреагировала на отмену своих выступлений после участия в «голой» вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. В своем Telegram-канале артистка назвала себя пенсионеркой.

«Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка. И привыкаю быть домохозяйкой. А еще скоро весна и кусты надо подрезать», - написала певица.

Она поблагодарила зрителей за поддержку и попросила не переживать за нее, поскольку «жизнь есть жизнь».

В четверг стало известно, что концерты Лолиты в Тюмени потребовали отменить из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой. Продажу билетов на курганское выступление певицы уже приостановили, а мероприятие в Барнауле исчезло из гастрольного графика Лолиты.

Телеканал «Краснодар» исключил артистку из новогодних эфиров , рассказал гендиректор издания Максим Жмутский. Он выразил уверенность, что зрители будут солидарны с решением канала.

Концерты Работа Лолита Милявская
28 декабря 2023, 17:39
Сотрудник клуба «Барвиха Luxury Village» раскрыл имя заменяющей Анну Асти певицы
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Певица Люся Чеботина выступит на новогоднем концерте в «Барвихе Luxury Village» и заменит артистку Анну Асти (настоящее имя — Анна Дзюба). Об этом «РИА Новости» рассказал один из администраторов касс.

Певица Люся Чеботина выступит на новогоднем концерте в «Барвихе Luxury Village» и заменит артистку Анну Асти (настоящее имя - Анна Дзюба). Об этом «РИА Новости» рассказал один из администраторов касс.

Чеботина проведет новогоднюю ночь в клубе и порадует зрителей исполнением своих известных песен.

«Да, это правда. Произошла замена артиста. В новогоднюю ночь вместо Анны Асти будет выступать Люся Чеботина», - заявил сотрудник площадки.

О том, почему руководство заведения решило заменить исполнительницу хита «Царица», в концертном зале не уточнили. Сама Анна Асти пока не дала никаких комментариев.

Ранее концерт певицы отменили и в клубе Gipsy. Источник «360» сообщил, что все посетители смогут без проблем возвратить купленные билеты. По информации Telegram-канала Mash , артистка из-за отмены выступлений потеряла порядка 13 миллионов рублей.

Концерты Песни
28 декабря 2023, 17:04
«Все в порядке». В Театре Ленсовета прокомментировали информацию о госпитализации Боярского
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В СМИ появились новости об экстренной госпитализации артиста Михаила Боярского. Эту информацию «360» прокомментировали в Театре имени Ленсовета.

«С ним все в порядке», - сообщили в культурном учреждении.

По данным Telegram-канала «112» , Боярскому, который уже перенес инфаркт, стало плохо с сердцем. Врачи оценили состояние артиста как средней тяжести. При этом жена Боярского Лариса Луппиан сообщила, что привезла супруга на обследование.

До этого народный артист РСФСР попал в больницу в конце ноября. Его сын Сергей поделился, что причиной стал инфаркт. PR-менеджер Боярского Надежда Дуванова сообщила о стабильном состоянии актера.

Боярского выписали из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге в начала декабря. Он отправился домой в сопровождении жены. Уточнялось, что при выписке артист чувствовал себя хорошо.

Больницы Врачи Театры Актеры Михаил Боярский
28 декабря 2023, 09:56
Блиновской опять выставили долг по налогам на 1,4 миллиарда рублей — СМИ
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Блогеру Елене Блиновской вновь выставили долг по налогам на 1,4 миллиарда рублей, сообщил Shot. Кроме того, добавилась пеня на шесть миллионов. До этого данные о ее задолженности исчезли по неизвестным причинам.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова рассказала Telegram-каналу, что огромная сумма сложилась из недоимки налогов и штрафов за неоплату в срок. Счета арестованы, оплатить долг невозможно, так что пеня, видимо, продолжит начисляться.

Ранее, по словам защитника, Блиновская погасила долг на сумму около 55 миллионов рублей, но с тех пор ничего не изменилось , потому что почти полутора миллиардов у нее просто нет.

Блогер останется под домашним арестом до 26 января 2024 года. Однако, судя по всему, это не мешает ей устраивать вечеринки. Недавно ее подруга Светлана Ефимова опубликовала в соцсетях видео с Блиновской в вечерних нарядах. СМИ предположили, что праздник проходил у блогера дома.

Долги Налоги Задержание блогера Елены Блиновской

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