Блейк Лайвли появилась на публике в культовом платье Бритни Спирс
Голливудскую актрису Блейк Лайвли заметили в культовом платье исполнительницы Бритни Спирс. Соответствующие снимки с мероприятия разместили журналисты Daily Mail.
По данным издания, накануне Лайвли появилась на премьере киноленты «Все закончится на нас» в Нью-Йорке. Она надела сияющее длинное платье с глубоким декольте от бренда Versace. В таком же наряде больше 20 лет назад выходила на сцену Спирс.
Лайвли дополнила свой образ босоножками серебряного цвета, крупными кольцами и серьгами из золота. Актриса предпочла для мероприятия броский макияж, подчеркнув глаза черными стрелками, а на губы она нанесла розовую помаду. На длинных волосах артистка сделала красивые локоны.
В соцсети Instagram* она выразила благодарность Спирс за вдохновение, отметив, певица помогла многим женщинам не боятся самовыражаться и «рассказывать свои истории».
По книге Спирс «Женщина во мне» будут снимать биографическое кино. На роль певицы рассматривают несколько актрис , включая Сабрину Карпентер.
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