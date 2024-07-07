Бледанс отказалась от повторного ЭКО из страха умереть как Фриске и Заворотнюк

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что отказалась от повторной процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) из-за негативного опыта, пережитого ее коллегами - покойными Жанной Фриске и Анастасией Заворотнюк. Об этом артистка рассказала в YouTube-интервью Алине Кайзер.

«Зная сейчас истории Насти Заворотнюк и Жанны Фриске, мы понимаем, что для женщины это небезопасно и может грозить какими-то очень неприятными последствиями и заболеваниями», - заявила Бледанс.

По ее словам, сейчас уже все женщины знают, что согласие на «ребенка из пробирки» без медицинских показаний может привести к очень серьезным последствиям для организма и заболеваниям.

Бледанс пыталась стать матерью в третий раз, мечтая о дочери, поэтому прибегнула к ЭКО в 2018 году. Она смогла забеременеть, но потеряла ребенка. На повторную процедуру она не решилась, опасаясь возникновения онкологического заболевания.

Ранее сестра Жанны Фриске рассказала, что ее тяжелобольная сестра хотела второй раз стать матерью , а врач ей ответил, что это возможно, но нужно подлечиться. На тот момент певица проходила инновационное лечение в Нью-Йорке.