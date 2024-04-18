Бизнесмен потребовал с Тимати 7 миллионов рублей

Совада приобрел у Тимати долю в компании «Блэк Стар Фудс». По информации Telegram-канала «Звездач» , предприниматель потребовал выплатить ему семь миллионов 431 тысячу 948 рублей.

При этом стороны не впервые оказываются участниками одного дела. Ранее Тимати выступал в качестве третьего лица в деле о взыскании долга с Совадой на сумму в более чем 64 миллиона рублей. Тогда суд вынудил ответчика рассчитаться с долгами.

Тимати принял решение отказаться от своей доли в Black Star Burger в 2022 году. Он решил продать ее за 70 миллионов рублей. Его доля в компании «Блэк Стар Фудс» составляла всего 17%. По словам музыканта, он потерял интерес к этому бизнесу.