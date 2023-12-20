20 декабря 2023, 14:17

«Бизнес-союз». Додолев рассказал, как Градский высказывался о Пугачевой и Галкине

РИА «Новости»
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Музыкант Александр Градский называл брак певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* бизнес-союзом. Об этом рассказал сайту «Аргументы и факты» журналист и писатель Евгений Додолев, который дружил с мультиинструменталистом.

Он пояснил, что записывал с Градским интервью вплоть до весны 2020 года. Планировалось, что книга о музыканте выйдет к его 75-летию в 2024 году. Однако Додолев решил не выпускать мемуары без Градского.

В процессе беседы в 2020 году у них зашел разговор о Пугачевой. Градский отметил, что еще в 1986 году у нее начались проблемы с голосом. Артистка не могла петь и выступать: приходилось зарабатывать лишь на корпоративах, которые проходили нечасто.

Градский рассказал Додолеву, что Пугачеву долгое время обеспечивал ее бывший муж Филипп Киркоров. Затем его обязанности на себя возложил Галкин*.

«Точная цитата: „Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим ее обеспечивает. Она живет как нормальная женщина - за счет своего мужика“», - вспомнил Додолев.

По его словам, Градский не говорил об этом, потому что знал, что его обвинят в зависти.

Сейчас Алла Пугачева подняла стоимость за новогодние корпоративы. За выступление она просит 44,9 миллиона рублей.

* Максим Галкин - признан иностранным агентом на территории России.

Алла Пугачева Брак Максим Галкин Писатели
20 декабря 2023, 14:19
Земфиру и Моргенштерна внесли в стоп-лист российских радиостанций
РИА «Новости»
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В 2024 году из репертуара российских радиостанций исчезнут песни Земфиры*, Моргенштерна*, Макса Барских, группы «Би-2» и Бориса Гребенщикова*. Их внесли в негласный стоп-лист, сообщил Telegram-канал Mash.

Раньше, по информации журналистов, каждая радиостанция сама решала, музыку каких исполнителей ставить нельзя. Источники рассказали, что теперь несколько не связанных друг с другом редакций получили негласные стоп-листы. Их уже озвучили на планерках.

Россияне не услышат из приемников песни иноагентов и некоторых артистов, которые уехали за границу и раскритиковали свою страну. Среди них Земфира*, Борис Гребенщиков*, Макс Барских, Моргенштерн* и группа «Би-2».

Собеседники канала признались, что это может сказаться на рейтингах. Поэтому первое время эфир заполнят старыми песнями проверенных звезд, а потом начнут добавлять музыку новичков.

Земфиру* включили в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Она пыталась обжаловать это решение через суд. Весной стало известно, что певица могла получить гражданство Франции.

*Решением Минюста России включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Музыка Моргенштерн Иноагенты
20 декабря 2023, 05:04
«Серьезный удар». Михалков рассказал, как его разочаровал актер Меньшиков
РИА «Новости»
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Актер Олег Меньшиков дважды разочаровывал Никиту Михалкова. Об этом режиссер рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

Первый раз Меньшиков подвел Михалкова в 2007 году. Актер должен был сыграть главную роль в фильме «12», но за два дня до съемок неожиданно отказался. В результате роль досталась Сергею Маковецкому.

«Нельзя к этому относиться как-то нейтрально. Это был удар серьезный», - признался Михалков.

Позже актер и режиссер работали вместе над второй частью фильма «Утомленные солнцем». Михалков рассказал, что и на этих съемках Меньшиков повел себя некрасиво - покинул проект до завершения работы. Режиссер заявил, что был «профессионально оскорблен» этим поступком.

В сентябре Никита Михалков рассказал, как просил прощения у актрисы Нонны Мордюковой на съемках фильма «Родня».

Режиссер Фильмы Работа Актеры
20 декабря 2023, 02:32
Ревва, Валерия и Орбакайте споют на французском в новогоднем фильме
РИА «Новости»
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Александр Ревва, Валерия, Кристина Орбакайте и другие известные российские артисты исполнят песни на французском языке в стиле французской эстрады 1960–1970 годов в музыкальном киношоу «Я тебя люблю — Je t’aime» (18+). Картина выйдет на Kion 28 декабря, сообщил РБК.

Фильм сняли в черно-белом цвете, с винтажными костюмами и разноплановыми декорациями, начиная от бара и крыши здания до сцены на фоне огромных букв Je t’aime.

«Авторы шоу решили представить, что было бы, если бы наши любимые исполнители, а вместе с ними и знакомые всем нам с детства киногерои заговорили и запели на романтичном языке в стиле французской эстрады», - сказано в описании ленты.

Главные роли исполнили Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов и другие артисты. Сергей Бурунов воплотил образ Фантомаса - он стал «проводником в мир музыкальных кинофантазий».

В программу помимо музыкальных номеров вошли номера-пародии на советские фильмы «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, Или с легким паром!».

Ранее журнал Super сообщил, что Алла Пугачева, которая в последние два года очень редко приезжает на Родину, подняла ценник на новогодние корпоратив ы. За свое выступление певица попросила 44,9 миллиона рублей.

Александр Ревва, Валерия, Кристина Орбакайте и другие известные российские артисты исполнят песни на французском языке в стиле французской эстрады 1960–1970 годов в музыкальном киношоу «Я тебя люблю - Je t’aime» (18 ). Картина выйдет на Kion 28 декабря, сообщил РБК.

Кино Премьеры Музыка Новый год
20 декабря 2023, 02:11
Пушляш из из клипов Little Big перед смертью рассказал о своей личной жизни
РИА «Новости»
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Внезапная смерть шоумена Дмитрия Пухляша Красилова шокировала его друзей и коллег. Незадолго до этого артист дал интервью «Московскому комсомольцу», в котором рассказал и о своей личной жизни.

«Сейчас я свободен. А вообще я женат на работе», - признался тогда артист.

По словам Красилова, у него не так много требований к девушке, но важно, чтобы она была умной и с чувством юмора. Что касается красоты, то это «дело наживное» и вообще никто не молодеет.

По его словам, его сердце было свободно. После прошлогоднего расставания с девушкой он так никого и не встретил. Артист признавался, что его мама хочет внуков, но пока ее порадовала только его сестра, у которой трое детей. Он же старался избегать таких разговоров.

Дмитрий Красилов прославился как Пухляш из клипов Little Big. Тело танцора обнаружили 18 декабря в его московской квартире. По предварительным данным, причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем , которое не выдержало чрезмерных физических нагрузок при большом весе.

В настоящее время друзья скончавшегося Красилова начали собирать деньги , чтобы помочь его матери. Ей предстоит пережить самый тяжелый день, поскольку она должна прилететь в Москву из командировки. Пока потерявшую сына женщину стараются не беспокоить.

Внезапная смерть шоумена Дмитрия Пухляша Красилова шокировала его друзей и коллег. Незадолго до этого артист дал интервью «Московскому комсомольцу» , в котором рассказал и о своей личной жизни.

Смертность Актеры Москва 2023

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