Бизнес блогерши Лерчек начал рушиться из-за проблем с налогами

По данным издания, Чекалина занималась реализацией собственной косметики через ООО «Би Фит». За 2022 год продажи принесли блогеру 2,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 254 миллиона рублей. Однако за время судебных разбирательств по налогам бизнес пошел на спад.

В прошлом году выручка сократилась более чем в два раза, а Letique и вовсе не принес доходов. В итоге Лерчик ушла в минус на 176 миллионов рублей.

Сейчас Чекалина переживает бракоразводный процесс и вместе с тем пытается восстановить свой бренд.

В марте 2023-го против Валерии Чекалиной и ее супруга Артема возбудили уголовные дела. Блогеров обвинили в неуплате налогов и отмывании денег через покупку валюты. Первого марта этого года с семьи Чекалиных обвинения сняли из-за недостатка доказательств.