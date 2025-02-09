Билан назвал причиной успеха Юры Борисова особую энергию

Артист признался, что такой же энергией обладает и его песня «Молния», которую слушали на съемочной площадке фильма «Анора», где одну из ролей сыграл Борисов.

«Энергия, это абсолютно. А вы не поняли еще, что самое мощное - это энергия. Чем больше ее заключено в музыкальном организме, тем больше цепляет эта музыка», - отметил Билан.

Музыкант опубликовал в соцсети Instagram* ролик, где Борисов танцует под «Молнию». Он добавил, что трек помогал создавать настроение актерам и съемочной группе.

Ранее стало известно, что российский актер сыграет в фильме знаменитого режиссера Эмира Кустурицы. Борисов снимется в черной комедии «Как я не снял „Преступление и наказание“».

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