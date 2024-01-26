«Би-2» на пять лет запретили въезд в Таиланд после концерта на Пхукете

Суд вынес коллективу приговор за несогласованное мероприятие. Артистам придется выплатить штраф в размере 95 долларов с каждого (три тысячи тайских бат).

По данным источника, музыкантам предлагали решить вопрос некие люди. Чтобы избежать возбуждения дела, артисты должны были заплатить определенную сумму.

«Им предлагали одни люди [заплатить] по 900 тысяч бат на человека (25 226 долларов) и невозбуждение никакого дела. Они выбрали других, которые предложили 1,2 миллиона на всех (33 634 доллара). Но при этом им запретили въезд на пять лет в Таиланд», - отметил источник.

Сейчас коллектив находится в камере и ожидает выдворения из страны. Музыкантов депортируют в течение трех дней.

Туристическая полиция Таиланда задержала участников «Би-2» после концерта, который они провели без разрешения на работу. Музыкантов арестовали и поместили в камеру временного содержания.