30 января 2024, 06:21

«Би-2» депортируют из Таиланда в Израиль

РИА «Новости»
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Задержанных в Таиланде музыкантов российской группы «Би-2» депортируют в страны, по паспорту которых они въехали. Четверых отправят в Израиль. Они уже купили билеты, сообщил сайт Ynet.

Семерых музыкантов задержали в Пхукете за выступление без лицензии на работу, продержали одну ночь в изоляторе и отпустили, но затем в Бангкоке снова доставили в полицию. По информации издания, все участники группы имели российское гражданство, но четверо из них также получили паспорта Израиля, пятый - Австралии, шестой - США.

По местным законам нарушителей депортировали бы в страну, по документам которой они въехали. По информации издания, сначала в Израиль планировали выдворить только Леву (Егора Бортника)*, так как остальные израильтяне приехали в Таиланд по российским документам.

«Усилия посольства в Таиланде и министерства иностранных дел Израиля увенчались успехом, и четверо израильтян купили билеты на самолет в Израиль и будут депортированы в Израиль рейсом авиакомпании El Al», - сообщил автор статьи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не удивилась решению тайских властей. Она заявила, что страны хотели избежать проблем от людей, спонсировавших терроризм.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Израиль Музыка Таиланд Иноагенты
30 января 2024, 04:49
«За семью стою». Иван Янковский ответил на критику Никиты Кологривого
РИА «Новости»
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Актер Иван Янковский тонко ответил на критику своего коллеги по сериалу «Слову пацана» Никиты Коловогривого. Об этом сообщил портал 116.ru.

Актер, исполнивший роль Вовы Адидаса в нашумевшем сериале, высказался на вручении награды «Золотой орел». Иван Янковский пообещал, что за него всегда будут говорить его роли, а не слова. В конце речи актер произнес монолог Кащея, которого в сериале сыграл Никита Кологривый.

«Я тут за мою семью стою. Семья все - мне, а я все - семье. Кто меня знает, тот в курсе. Ну вы поняли», - заявил со сцены наследник актерской династии Янковский.

Ранее на критику Кологривого отреагировал отец Ивана Янковского актер Филипп Янковский. Он напомнил, что кино - это коллективный труд, а Кологривый, выступающий с критикой коллег, так не считает.

В начале января Никита Кологривый рассказал, что не смотрел «Слово пацана» из-за игры своих коллег по сериалу. Молодой актер заявил, что ему легко далась роль Кащея, так как он вырос в подобных местах и условиях в отличие от Ивана Янковского.

Награды Сериалы Семья Кино Актеры
30 января 2024, 03:28
«Брал кредиты». Продюсер рассказал о финансовых проблемах Киркорова
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров вкладывал все свои средства в организацию концертов и даже брал на них кредиты. Об этом рассказал концертный продюсер Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград».

Лавров выразил сомнения, что у Киркорова много денег. По его словам, певец всегда «жил одним днем» и тратил все на собственные концерты.

«Филипп никогда не экономил на шоу. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя», - рассказал продюсер.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что Филипп Киркоров улетел в США ради того, чтобы попасть на концерт Мадонны.

В конце прошлого года Филипп Киркоров стал одним из участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. После этого певца «вырезали» из новогодних программ на разных каналах. В частности, Киркоров получил 30 миллионов рублей за съемку в «ЧБД» , но после скандала авторы интернет-шоу полностью вырезали сюжет с королем эстрады. Об этом рассказал продюсер и шоумен Артур Азизбекян.

США Филипп Киркоров Концерты Музыка Кредиты Деньги
30 января 2024, 01:44
Квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной выставят на аукцион из-за долгов
РИА «Новости»
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Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина может потерять квартиру в финском городе Хельсинки из-за долгов по коммунальным услугам. Об этом рассказала ее внучка Анна Трегубенко в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

«Проблема в виде долга в размере 100 тысяч - это в рублях. Потому, что платить всем русским в Финляндии стало очень сложно, делать перевод практически невозможно», - сообщила Трегубенко.

Дело в том, что финские банки не принимают платежи от россиян. Раньше оплачивать коммунальные услуги удавалось с помощью местных жителей, но сейчас они не идут навстречу. В результате задолженность копится около полугода - с сентября 2023 года. По финским законам, из-за долга квартиру должны выставить на аукцион и продать.

По словам Анна Трегубенко, в финской квартире осталась памятная для ее бабушки вещь - настенной ковер ручной работы с портретом артистки.

Прошлым летом актриса перенесла инсульт.

Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в институт скорой помощи имени Склифосовского. В июле Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр Москвы.

Долги Финляндия Аукционы Больницы Россия Актеры Лидия Федосеева-Шукшина
29 января 2024, 23:16
«Перформанс с водкой». Лидера «Коррозии металла» задержали в Москве
РИА «Новости»
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Сотрудники охраны кинотеатра «Октябрь» задержали лидера метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Об этом ТАСС рассказал сам музыкант.

«У нас был перформанс с 10 бутылками водки в московском кинотеатре „Октябрь“, где проходит премьера „Брата-3“. Во время действия сотрудники охраны кинотеатра увели нас со сцены, вызвали полицейских и насильно сейчас удерживают в гримерке», - пояснил он.

По словам Троицкого, в баре кинотеатра свободно продают водку и пиво, музыкантам вменяют распитие спиртных напитков в общественном месте.

В правоохранительных органах подтвердили задержание лидера метал-группы «Коррозия металла», отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее суд Петербурга арестовал солиста группы «Щенки» Максима Тесли (Моисеева) на 10 суток. На одном из концертов он вышел на сцену перед публикой практически голым. Музыканта задержали , когда он хотел уехать в Казахстан.

Задержания Концерты Полиция Москва

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