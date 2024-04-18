Безрукова назвала содержанство выбором самих женщин

«Это их выбор, и на этой планете любой выбор уважаем», - заявила Безрукова.

Актриса привела две главные причины, по которым женщина может решиться на роль содержанки. Первая - от «отчаяния» и желания обеспечить своего ребенка. Вторая причина, по мнению актрисы, кроется в отсутствии моральных принципов и устоев у женщины.

Безрукова привела примеры из классической литературы, где часто встречаются истории о женщинах, выбравших путь содержанки ради блага своих детей.

Сама актриса была замужем два раза. Ее первый брак был с Игорем Ливановым, второй- с Сергеем Безруковым. В марте артистка сообщила, что на данный момент свободна.

В день своего 59-летия Безрукова снялась обнаженной. Она поделилась откровенной фотографией с поклонниками.

Актриса Ирина Безрукова заявила, что быть содержанкой - выбор самой женщины, который достоин уважения. Такое мнение она высказала в интервью порталу NEWS.ru.