«Безопасных мест мало». Пугачеву предупредили о риске переезда из Израиля в США

Читайте нас в:

«В США есть свои проблемы и тоже достаточно серьезные. В 2020 году демократы, по моим оценкам, раскрутили в качестве оружия против республиканцев движение боевиков. Сейчас это движение уже без прямого участия демократов постепенно расползается. Безопасных мест в Америке осталось довольно мало», - заявил он.

Депутат добавил, что и в экономическом плане там будет слишком много потрясений. Так что на долгую и достойную жизнь в Штатах рассчитывать не приходится. Он добавил, что скорее всего Пугачева в США не поедет - это маловероятно. Вассерман предположил, что певица останется жить в Израиле.

«Думаю, что уже в ближайшие дни Израиль зачистит всех нападавших. И там снова можно будет долго и спокойно жить», - подчеркнул собеседник издания.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили из сектора Газа по израильским городам тысячи ракет. С начала боев погибли более 400 человек , в больницы попали 2048 раненых, из них 20 находятся в критическом состоянии, 330 - в тяжелом.

Ранее ХАМАС заявил о взятии в плен нескольких израильских генералов , работавших на контрольно-пропускном пункте «Эрез» на севере сектора Газа. Военно-политический кабинет Израиля объявил, что страна перешла в «состояние войны».