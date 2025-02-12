«Без тюнинга и обвеса». Алексей Воробьев озвучил требования к будущей невесте

Воробьеву 37 лет, и он еще ни разу не был женат. И вот он неожиданно заговорил о свадьбе, причем подробно описал, какую именно женщину хочет видеть рядом с собой. Идеальную невесту при этом почему-то сравнил с машиной.

Певец признался, что ему не хватает сейчас «отчаянного веселья в жизни». Своими откровениями он поделился с подписчиками, когда возвращался домой из спортзала.

Воробьев обратился к одиноким дамам, отметив, что ищет умную, красивую и желательно талантливую невесту. Но последний пункт не является обязательным, так как у него самого таланта с избытком.

«Пробег варьируемый, все-равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса», - иронично подчеркнул артист.

Не забыл Воробьев упомянуть и про свои достоинства, отметив, что у него отличное чувство юмора. Но далеко не все оценили список требований певца.

«Какой же мерзкий и самовлюбленный тип, как оказалось, видите ли талант у него на 10-х… хватит, пацан, а ты не зазвездился?», - поинтересовалась она из подписчиц.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что гонорар Воробьева , переехавшего в США, составляет около девяти миллионов рублей за один концерт.