17 мая 2024, 17:15

«Без стыда и совести»: Поплавская — о возвращении в эфир участников «голой» вечеринки

Global Look Press
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Возвращение на федеральные телеканалы артистов, которые развлекались на скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой, недопустимо. Таким мнением поделилась с радиостанции «КП-Самара» актриса и телеведущая Яна Поплавская.

Во время интервью затронули тему о бойкотировании в Соединенных Штатах артистов, которые предпочли не высказывать собственную позицию по глобальным вопросам. В частности, тех, кто не комментирует конфликт Израиля и Палестины. Отвечая на вопрос, прошла ли в России аналогичная волна бойкотов, Поплавская ответила отрицательно.

«Ничего она не прошла. Посмотрите, что происходило после скандальной вечеринки. Как можно без стыда и совести нагладить лацканы и появиться на экранах федеральных каналов? Я говорю про чудовище в перьях и рекламу одного из сотовых операторов», - заявила она.

Недавно Поплавская в своем блоге обрушилась с критикой на шоу «Звезды» на НТВ , в котором участвуют певец Филипп Киркоров и шоумен Александр Ревва. После ее резкого высказывания с эфира сняли очередной выпуск программы.

Концерты Актеры Телевидение Шоу-бизнес
17 мая 2024, 17:57
Анджелину Джоли заподозрили в романе со звездой «Мастера и Маргариты» Аугустом Дилем
Global Look Press
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Голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили в компании немецкого артиста, а также звезды российского фильма «Мастер и Маргарита» Аугуста Диля. Пару заподозрили в романе, сообщил сайт The Bild.

По данным издания, Джоли и Диля застали в индийском ресторане Mr. Chai Wala в Берлине за ужином. После трапезы актеры пошли гулять по столичным улицам.

Журналисты напомнили, что знакомство Джоли и Диля произошло в 2008 году на съемочной площадке фильма режиссера Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».

Тогда немецкий актер исполнил роль офицера СС. Джоли, будучи замужем за актером Брэдом Питтом, сыгравшего лейтенанта Альдо Рейна, приезжала навестить супруга.

Спустя два года Джоли и Диль сыграли семейную пару в киноленте «Солт». Кроме дружбы, актеров объединяет общий интерес к творчеству поэта Райнера Марии Рильк.

Осенью 2016 года Джоли разорвала отношения с Питтом. Развод с супругом принес актрисе 100 миллионов долларов.

Актеры Анджелина Джоли
17 мая 2024, 17:11
Аня Тейлор-Джой поразила фанатов эффектным мини в стиле «Великого Гэтсби»
Global Look Press
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Актриса Аня Тейлор-Джой появилась на вечеринке Dior в Каннах в образе в стиле 1920-х. Она примерила на себя черное мини в стиле «Великого Гэтсби». Об этом сообщило издание Daily Mail.

Вечеринка была посвящена премьере фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Издание уточнило, что актрису встретили шестиминутными овациями.

Тейлор-Джой надела короткое черное платье и длинные черные перчатки, а также босоножки на высоких каблуках. Образ дополняли бриллиантовые серьги и колье. Она сделала типичный для того времени макияж - ярко-красные губы и черные стрелки.

К появлению в Каннах подготовилась и российская звезда Виктория Боня. Ведущая стала пепельной блондинкой и похвасталась новым имиджем перед поклонниками. У фанатов образ блогера вызвал восторг. Они сравнили ее с актрисой Анджелиной Джоли и моделью Аленой Шишковой.

Кино Фильмы Премьеры Актеры Шоу-бизнес
17 мая 2024, 16:29
Успенская потребовала от Киркорова публичных извинений за «попрошайку»
Global Look Press
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Певица Любовь Успенская подала досудебную претензию к народному артисту России Филиппу Киркорову. Она потребовала опровергнуть порочащие ее высказывания, которые исполнитель позволил себе в интервью музыкальному телеканалу, сообщил сайт Super.ru.

«Прошу Вас незамедлительно публично опровергнуть порочащую, не соответствующую действительности информацию, а именно фразы „начала выклянчивать шмотки и подарки“, „попрошайка“, и принять меры к удалению всех публикаций, ретранслирующих указанное интервью», - говорится в претензии Успенской.

По словам адвоката артистки Елены Сениной, ее клиентка пока не подала иск в суд, так как надеется, что певец мирным путем выполнит требование. Киркоров еще не высказывался по поводу претензии Успенской.

До этого скандала артист сам подал в суд на певицу после того, как она назвала его «женоненавистником». Он намерен взыскать с исполнительницы шансона 10 миллионов рублей. Успенская подчеркнула, что ей компенсация со стороны Киркорова не нужна.

Суд Скандалы Филипп Киркоров Любовь Успенская
17 мая 2024, 16:25
«Каждую копейку придется считать!» Лоза объяснил падение доходов у Галкина и Пугачевой
РИА «Новости»
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Покинувшие Россию юморист Максим Галкин* и певица Алла Пугачева столкнулись за границей с падением доходов. Композитор и исполнитель Юрий Лоза в беседе с aif.ru объяснил это естественным явлением.

По данным издания, комик все чаще на своих концертах поднимает тему о деньгах, рассказывая публике в шутливой форме, как ему и супруге теперь «надо крутиться» и «считать копейку».

Лоза пояснил журналистам, что звездная пара действительно столкнулась с материальными проблемами, поэтому и появились разговоры про это на выступлениях и в интервью.

«Что болит, о том и говорит», - отметил певец.

Он считает, что прибыль Галкина* и Пугачевой падает абсолютно закономерно.

«Израиль - крошечная страна. В крошечной стране - маленькие зальчики. Это же естественно. Ну давайте еще пример. Допустим, тур по Лихтенштейну Галкин пускай сделает. Там жителей меньше во всей стране, чем у меня в Москве на Комсомольском проспекте. Ну и какой тур можно там сделать? Конечно, каждую копейку придется считать!», - объяснил Лоза.

Музыкант добавил, что артисты выбрали такую жизнь сами, напомнив, что в России у них было все. Он также подчеркнул, что Галкин* гражданин Израиля, поэтому обращать на него внимание не стоит. Певец призвал больше не воспринимать юмориста как бывшего соплеменника.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Алла Пугачева Деньги Максим Галкин

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