Во время интервью затронули тему о бойкотировании в Соединенных Штатах артистов, которые предпочли не высказывать собственную позицию по глобальным вопросам. В частности, тех, кто не комментирует конфликт Израиля и Палестины. Отвечая на вопрос, прошла ли в России аналогичная волна бойкотов, Поплавская ответила отрицательно.

«Ничего она не прошла. Посмотрите, что происходило после скандальной вечеринки. Как можно без стыда и совести нагладить лацканы и появиться на экранах федеральных каналов? Я говорю про чудовище в перьях и рекламу одного из сотовых операторов», - заявила она.

Недавно Поплавская в своем блоге обрушилась с критикой на шоу «Звезды» на НТВ , в котором участвуют певец Филипп Киркоров и шоумен Александр Ревва. После ее резкого высказывания с эфира сняли очередной выпуск программы.