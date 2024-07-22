22 июля 2024, 05:36

«Без ножа режут!» Экс-домработница Пугачевой проговорилась о ее плохом состоянии

РИА «Новости»
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Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала о плохом самочувствии артистки и стрессе. Об этом она заявила изданию Teleprogramma.pro.

Женщина, которую артистка называла просто Люсей, заявила, что люди любят Пугачеву и просто не понимают, почему все вот так получилось. Сейчас поклонников беспокоит состояние здоровья певицы. Они обсуждают ее фотографии, сделанные в Юрмале. Им кажется, что она сильно сутулится и в целом плохо выглядит.

«При такой погоде так ссутулиться можно - вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце…», - заявила Дороднова.

Она добавила, что «без ножа режут», но хотят, чтобы Пугачева была как солдатик. Бывшая домработница призналась, что не знает, как у певцы нервы еще выдерживают.

Поклонники обсуждали внешний вид и походку артистки во время прогулки с сыном в Юрмале, снятую на видео. Один из комментаторов назвал ее «Байденом в юбке», а другой пользователь посочувствовал детям Пугачевой, у которых в столь юном возрасте уже такая престарелая мать.

Алла Пугачева
22 июля 2024, 05:16
Умер актер сериала «Московская борзая» Владимир Королев
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Актер и режиссер Большеболдинского народного театра Владимир Королев скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщили его коллеги в сообществе «Народного театра-студии „Дилижанс“» в соцсети «ВКонтакте», .

«Талантливый режиссер и актер, хороший человек, он жил театром. <…> Соболезнования родным и близким, коллективу Большеболдинского народного театра, который Владимир Алексеевич возглавлял не один десяток лет», - написала режиссер Мария Федотова.

По ее словам, она общалась с Королевым только по работе. Они встречались на фестивалях, конкурсах, семинарах. Федотова добавила, что он был таким человеком, что его смерть оставила в ее душе «дыру размером с него».

Она также напомнила, что Королев приезжал вместе со своим коллективом на кулебакский фестиваль «Идем в театр!», причем зрители могут помнить их спектакли. В частности, «Беседы при ясной луне» и «Убит Александр Пушкин».

Владимир Алексеевич родился в 1951 году. Окончил Горьковское культпросветучилище и исторический факультет Горьковского университета имени Лобачевского.

На счету у Королева как театрального режиссера десятки постановок, а как актер он снялся в сериале «Московская борзая».

Актер и режиссер Большеболдинского народного театра Владимир Королев скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщили его коллеги в сообществе «Народного театра-студии „Дилижанс“» в соцсети «ВКонтакте», .

Смертность Режиссер Россия Театры Актеры
22 июля 2024, 04:03
Суд допросит Газманова, Королеву и Лолиту по делу об убийстве Талькова
РИА «Новости»
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Суд допросит около 150 свидетелей по уголовному делу об убийстве певца Игоря Талькова. Следователи вызовут на беседу Олега Газманова, Лолиту, Наташу Королеву, Богдана Титомира и других звезд российской эстрады. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Первое заседание суда пройдет на 23 июля. На скамье подсудимых должен оказаться концертный директор Талькова Валерий Шляфман, но процесс над ним проведут заочно, так как он находится за пределами России.

Следствие возобновило дело 33-летней давности из-за того, что убийца артиста Валерий Шляфман оказался братом петербургского криминального авторитета.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве Игоря Талькова против его концертного директора Валерия Шляфмана. Известно, что он сбежал в Израиль.

Талькова застрелили в 1991 году во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге. По версии следствия, роковой выстрел из револьвера совершил Шляфман.

Санкт-Петербург Убийства Суд Наташа Королева Олег Газманов
22 июля 2024, 03:44
«Полна сарказма и лжи». Меган Маркл найдет новый повод для скандала
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Королевская семья Великобритании переживает из-за отсутствия новостей со стороны принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Возможно, они готовят новые публикации о жизни своих родственников, заявил королевский эксперт Том Бауэр в интервью изданию RadarOnline.com.

По его словам, герцоги Сассекские привыкли жить в королевской роскоши, однако деньги они зарабатывали в последнее время только на скандалах. В 2023 году принц Гарри опубликовал свою автобиографию, а сейчас Меган готовится выпустить свою.

«Всякий раз, когда им нужна реклама, чтобы поддержать свою репутацию, они сбросят еще одну бомбу. Мы все еще ждем собственной автобиографии Меган, которая будет полна сарказма и лжи», - отметил Бауэр.

Королевский эксперт выразил уверенность, что принц Гарри и Меган Маркл не станут жалеть короля Карла III и принцессу Кейт Миддлтон, которая борется с раком.

В мае принц Гарри посетил Лондон. Карл III предложил ему пожить в королевских апартаментах, но сын отказался.

Великобритания Скандалы Принц Гарри Семья Меган Маркл Интервью Онкология
22 июля 2024, 02:39
Мать Заворотнюк сняла траур и уехала из Москвы
РИА «Новости»
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Мама звезды сериала «Моя прекрасная няня» Валентина Заворотнюк уехала из Москвы на свою малую родину. Дочь актрисы Анна показала кадры из поездки на своей странице в социальной сети Instagram*.

Бабушка с внучкой отправились в село Перевоз в Нижегородской области. Там они не только гуляли, но и устроили фотосессию в поле.

«Совершили семейное путешествие на родину моей любимой бабушки. Побывали в ее родной деревне Заключная и даже нашли тот самый домик, где она провела свое детство», - написала Анна.

Мама и дочь Анастасии Заворотнюк побывали в гостях у родственников, которые устроили им теплый прием. Анна отметила, что овощи и фрукты они выращивали самостоятельно.

Звезда «Прекрасной няни» умерла в ночь на 30 мая. Смерть наступила после долгой борьбы с глиобластомой. Родные почтили память артистки на ее могиле на 40-й день.

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Сериалы Анастасия Заворотнюк Москва Умерла Анастасия Заворотнюк

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