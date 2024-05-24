24 мая 2024, 18:57

Бейонсе обвинили в плагиате

Global Look Press
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Певицу Бейонсе обвинили в нарушении авторских прав из-за использования частей песни другой артистки в своем хите «Break My Soul», который занял первое место в чартах США. Об этом сообщило издание The Guardian.

В треке певица якобы использовала элементы из песни 2014 года «Explode», исполненной артисткой из Нового Орлеана Big Freedia. Однако группа Da Showstoppaz в свою очередь заявила, что Big Freedia незаконно взяла фрагмент из их композиции «Release a Wiggle», выпущенной в 2002 году.

«Ответчики использовали слова, мелодию и музыкальную аранжировку истцов из их работ, защищенных авторским правом… Любой разумный человек, слушающий „Release a Wiggle“ и „Explode“, придет к выводу, что эти песни в значительной степени похожи», - сказано в иске.

Члены Da Showstoppaz потребовали включить их в список авторов как песни «Explode», так и «Break My Soul». Кроме того, они хотят добиться выплаты доли от будущих доходов от этих композиций и компенсации ущерба.

Недавно суд в России впервые принял решение оштрафовать человека за копирование видео в интернете. С мужчины взыскали 300 тысяч за плагиат ролика риэлтора из Подмосковья.

Суд Песни Шоу-бизнес
24 мая 2024, 18:06
Куклачев впервые назвал причину инфаркта
РИА «Новости»
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Дрессировщик Юрий Куклачев впервые назвал причину инфаркта, произошедшего с ним на юбилейном концерте. Приступ произошел за кулисами на глазах у певца Shaman’а после номера с прыжками на акробатическом шесте, сообщил артист изданию «Комсомольская правда».

Куклачев отметил, что мог умереть. Его спас только неравнодушный врач, оказавшийся в тот вечер на смене.

«Врачи говорили: „такая травма сердца несовместима с жизнью“. Отек легких… На мое счастье в этот вечер дежурил молодой врач Роман Почивалин. Только благодаря ему я сегодня жив», - признался дрессировщик.

Операция длилась три часа. Куклачеву остановили сердце и сделали стенты на страх и риск медика. В конечном счете это спасло дрессировщику жизнь.

Артиста госпитализировали 12 апреля с юбилейного концерта в «Вегас Холле». Недавно Куклачев обратился к поклонникам после перенесенного инфаркта и рассказал о своем самочувствии.

Дрессировщик Юрий Куклачев впервые назвал причину инфаркта, произошедшего с ним на юбилейном концерте. Приступ произошел за кулисами на глазах у певца Shaman’а после номера с прыжками на акробатическом шесте, сообщил артист изданию «Комсомольская правда».

Концерты Врачи Шоу-бизнес
24 мая 2024, 16:35
Экс-возлюбленная Березовского появилась в Каннах в трусах
Global Look Press
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Бывшая возлюбленная олигарха Бориса Березовского, модель Дарья Коновалова появилась на ежегодном аукционе amfAR, проходящем в рамках Каннского кинофестиваля, в откровенном образе. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Девушка вышла в белом ансамбле, который включал в себя корсетное боди, трусы с высокой линией талии и оверсайз-пиджак. Дополняли образ модели высокие чулки в тон и полупрозрачные туфли на высоких каблуках. Маленькая блестящая сумочка завершала наряд.

Из украшений модель выбрала чокер с крупным цветком, небольшие серьги и несколько объемных колец. Стилисты собрали ее волосы в аккуратный гладкий пучок, а макияж выполнили в нейтральных тонах с акцентом на ярко-красные губы.

Ранее журналистка Ксении Собчак высмеяла наряд телеведущей Виктории Бони в Каннах. Звезда надела платье из розовых перьев.

Модели Аукционы Шоу-бизнес
24 мая 2024, 14:08
Экс-солистка «Тату» потеряла голос из-за рака
РИА «Новости»
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Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова рассказала о борьбе с раком щитовидной железы и потере голоса из-за болезни. Она поделилась своей историей в эфире «Инсайт шоу».

Диагноз артистке поставили в 2012 году.

«Накануне мне приснился сон, что у меня рак. Я сдала анализы, кровь была идеальная. На УЗИ нашли узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак… Операция прошла неудачно. Был порезан голосовой нерв, после чего случилась полная потеря голоса», - рассказала Волкова.

Ей пришлось пройти долгое лечение и реабилитацию. Затем рак вернулся, ремиссия наступила только в 2019 году.

Ранее отец покойной певицы Жанны Фриске заявил, что ее двоюродную сестру «угробили» в Израиле. От рака кузину звезды лечили «подпольными лекарствами». Затраты на лечение в Турции составили 78 тысяч долларов, а в Израиле - 38 тысяч долларов.

Болезни Рак Шоу-бизнес
24 мая 2024, 13:57
Камила Валиева объявила о начале музыкальной карьеры
Global Look Press
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На музыкальной премии телеканала RU.TV 22 мая в Москве фигуристка Камила Валиева объявила о начале музыкальной карьеры. В беседе с «Комсомольской правдой» она сообщила о подготовке первой песни.

На музыкальной премии телеканала RU.TV 22 мая в Москве фигуристка Камила Валиева объявила о начале музыкальной карьеры. В беседе с « Комсомольской правдой » она сообщила о подготовке первой песни.

«Пока он на стадии разработки», - ответила Валиева на вопрос о наличии первого трека.

Спортсменка была в компании блогера-миллионника Леши Янгера. По его словам, они вместе с Валиевой работает над совместным проектом.

Фигуристка уточнила, что скоро ей предстоит сдавать экзамены, по итогам которых она будет поступать в университет. Валиева призналась, что пока не выбрала, на кого будет учиться.

Накануне 18-летняя спортсменка попрощалась со школой. В своих соцсетях она опубликовала видео с последнего звонка.

Фигурное катание Россия Музыка Камила Валиева

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