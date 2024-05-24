Бейонсе обвинили в плагиате

В треке певица якобы использовала элементы из песни 2014 года «Explode», исполненной артисткой из Нового Орлеана Big Freedia. Однако группа Da Showstoppaz в свою очередь заявила, что Big Freedia незаконно взяла фрагмент из их композиции «Release a Wiggle», выпущенной в 2002 году.

«Ответчики использовали слова, мелодию и музыкальную аранжировку истцов из их работ, защищенных авторским правом… Любой разумный человек, слушающий „Release a Wiggle“ и „Explode“, придет к выводу, что эти песни в значительной степени похожи», - сказано в иске.

Члены Da Showstoppaz потребовали включить их в список авторов как песни «Explode», так и «Break My Soul». Кроме того, они хотят добиться выплаты доли от будущих доходов от этих композиций и компенсации ущерба.

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