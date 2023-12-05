Бесстрашная актриса и жизнерадостный человек. В театре Et Cetera рассказали о Татьяне Владимировой

Никольская подчеркнула, что Владимирова была бесстрашной актрисой - она могла сделать все что угодно на сцене. Даже несмотря на тяжелую болезнь, народная артистка никогда не жаловалась и продолжала работать. Она несла в мир жизнелюбие и положительные эмоции.

Собеседница «360» добавила, что дата проведения похорон пока неизвестна.

«Трудно говорить. Она была очень трудолюбивой и преданной [своему делу]. Она играла в эпизодах у нас, будучи уже народной артисткой. Причем в эпизоде „Фаренгейт“ она показала себя как личность», - поделилась воспоминаниями Никольская.

Она также отметила, что Владимирову очень любили и ценили в театре. Даже молодое поколение с удовольствием дружило с ней и находило общий язык.