05 декабря 2023, 14:45

Бесстрашная актриса и жизнерадостный человек. В театре Et Cetera рассказали о Татьяне Владимировой

РИА «Новости»
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Татьяна Владимирова была талантливой и выдающейся актрисой театра и кино, рассказала «360» завлит и секретарь попечительского совета театра Et Cetera Татьяна Никольская. Она подчеркнула, что артистка много работала и любила свою профессию.

Никольская подчеркнула, что Владимирова была бесстрашной актрисой - она могла сделать все что угодно на сцене. Даже несмотря на тяжелую болезнь, народная артистка никогда не жаловалась и продолжала работать. Она несла в мир жизнелюбие и положительные эмоции.

Собеседница «360» добавила, что дата проведения похорон пока неизвестна.

«Трудно говорить. Она была очень трудолюбивой и преданной [своему делу]. Она играла в эпизодах у нас, будучи уже народной артисткой. Причем в эпизоде „Фаренгейт“ она показала себя как личность», - поделилась воспоминаниями Никольская.

Она также отметила, что Владимирову очень любили и ценили в театре. Даже молодое поколение с удовольствием дружило с ней и находило общий язык.

Актеры Москва 2023
05 декабря 2023, 14:15
Умерла народная артистка России Татьяна Владимирова
Театр «Et Cetera»
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Народная артистка России и актриса московского театра Et Cetera Татьяна Владимирова умерла на 74 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Она была центром притяжения для нас всех - мудрая, тонкая, легкая в общении, веселая и никогда не унывающая. Как же трудно нам будет жить без нее», - отметили в ведомстве.

Пресс-служба учреждения рассказала РИА «Новости» , что ведущая актриса скончалась от тяжелой болезни. О дате прощания станет известно позднее, добавили в театре.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. С 1993 она работала в московском театре Et Cetera. Актриса играла в спектаклях «Дядя Ваня», «Лекаре поневоле», «Смуглая леди сонетов», «Дон Кихот» и многих других.

Кроме того, она прославилась и в киноиндустрии: например, в фильме Алексея Германа-младшего «Довлатов», сериале Юрия Мороза «Теория вероятности» и других проектах.

Актеры Москва 2023
05 декабря 2023, 11:56
«Я вообще в Новом Уренгое». Трофим опроверг сообщения о ДТП в Новой Москве
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Певец Сергей Трофимов опроверг сообщения о том, что попал в ДТП в Новой Москве. О том, что данные об аварии не соответствуют действительности, артист рассказал в беседе с «360».

«Я попал? Нет, я никуда не попадал, я вообще в Новом Уренгое», - кратко сказал Трофим.

Ранее о том, что певец попал в ДТП в Новой Москве, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, артист был за рулем своего автомобиля Genesis, а авария произошла на 1-й Ватутинской улице. Позже сообщение обновили, уточнив, что в аварию попала машина, принадлежащая певцу. В результате никто не пострадал.

ДТП
05 декабря 2023, 08:34
Отец Сергея Гармаша попал в реанимацию из-за осложнений после операции
РИА «Новости»
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Леонид Гармаш, 90-летний отец народного артиста России Сергея Гармаша, попал в реанимацию в Москве. У него возникли осложнения после перенесенной операции на тазобедренном суставе, написал Telegram-канал Mash.

По информации источника канала, Гармашу-старшему стало плохо накануне. Пенсионер заметил припухлость и покраснение в районе таза. В 2018 году ему протезировали левый тазобедренный сустав, но до недавнего времени жалоб на дискомфорт не было.

В итоге Леонид Гармаш обратился к врачам, а те обнаружили на месте протеза абсцесс. Отца артиста вновь прооперировали. После хирургического вмешательства его направили в реанимационное отделение.

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Позднее медики решили перевести Гармаша-старшего в стационар. Официально эти данные подтверждены не были.

Ранее сообщалось, что режиссер Александр Митта попал в реанимацию. С ноября он находится в Боткинской больнице в Москве.

Сергей Гармаш
05 декабря 2023, 07:46
Вернувшийся в Россию Ревва отмахнулся от журналистов на съемках «Песни года»
РИА «Новости»
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Резидент Comedy Club, певец Александр Ревва удивил журналистов странным поведением на концерте «Песня года-2023». Артист буквально сбежал от сотрудников СМИ, поджидавших его на красной дорожке. Об этом написал kp.ru.

Ревва недавно вернулся из Европы, где находился несколько месяцев. Многие решили, что юморист, который купил недвижимость в Испании и Дубае, попрощался с Россией. Однако он не стал долго задерживаться за границей.

Вернувшись в Москву, Ревва принял участие в «Песне года». За кулисами мероприятия его попросили сфотографироваться. Однако артист наотрез отказался.

«Я боюсь» - выкрикнул Ревва и сбежал.

Журналисты, ведущие светскую хронику, были удивлены. По их мнению, поведение артиста вызывает недоумение.

Информация о покупке Реввой квартиры в Дубае появилась в мае. По некоторым сведениям, юморист заплатил за недвижимость порядка 100 миллионов рублей.

Концерты

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