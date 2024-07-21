21 июля 2024, 15:51

«Беспредел нужно прекращать». Фадеев подаст иск к Ионовой после концерта в Красноярске

РИА «Новости»
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Продюсер Максим Фадеев после концерта Натальи Ионовой в Красноярске подаст иск, который лишит певицу возможности пользоваться псевдонимом Глюкоза и петь его песни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня мне позвонило огромное количество людей, которые задают один и тот же вопрос, почему я не запрещу петь ей мои песни. Речь идет о Наталье Ионовой, которая ранее пользовалась псевдонимом Глюкоза», - отметил Фадеев.

Продюсер напомнил, что ранее уже официально заявлял, что певица больше не является частью созданной им группы «Глюкоза». Ионова была всего лишь приглашенной актрисой, поэтому ее время вышло и ее попросили уйти, подчеркнул он.

«Еще попросили уйти и в связи со всевозможными политическими заявлениями и политическими взглядами. Но сегодня то, что произошло в Красноярске, - это переходит все границы», - возмутился он.

Фадеев добавил, что такие ситуации затрагивают его репутацию и музыку, которая в итоге «полоскается в дерьме постоянно вот с этим вот кошмаром».

«Эти перформансы с почесыванием и всем остальным. Больше терпеть нет сил и не хочется, поэтому мы решили разработать с юристами иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом и петь мою музыку», - предупредил продюсер.

По его мнению, этот «беспредел» нужно прекращать.

Концерты Музыка
21 июля 2024, 13:15
Неадекватное выступление певицы Глюкозы возмутило красноярцев
РИА «Новости»
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Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) на бесплатном концерте в честь Дня металлурга в Красноярске вышла на сцену в неадекватном состоянии. Своими впечатлениями зрители поделились с изданием NGS24.RU.

По словам собеседников журналистов, многие посчитали, что артистка находилась в состоянии сильного опьянения. Часть своего репертуара она исполнила под фонограмму, даже не пытаясь сделать вид, что открывает рот. А когда перешла на живое исполнение, то пропела несколько строчек с матом.

Также не понравились горожанам внешний вид и движения Глюкозы в ходе выступления.

«Видела, как она трогает себя за интимные места и не раз, очень странно, как минимум потому, что были ведь и дети в зрителях. Поведение просто неадекватного человека», - заявила одна из посетительниц концерта.

Собеседники издания подчеркнули, что под конец выступления артистка полностью впала в неадекватное состояние, и большая часть зрителей начала уходить.

Telegram-канал Shot со ссылкой на подругу исполнительницы заявил, что последнее время Глюкоза переживает сильную депрессию после смерти бабушки. Но подавленное состояние не остановило ее от выступления в Красноярске.

В начале июня певица опровергла появившиеся слухи о беременности 17-летней дочери. Она пояснила, что у девочки нет молодого человека, а все свое время подросток посвящает музыкальному творчеству и выступает под псевдонимом Ray.

Певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова) на бесплатном концерте в честь Дня металлурга в Красноярске вышла на сцену в неадекватном состоянии. Своими впечатлениями зрители поделились с изданием NGS24.RU.

Концерты Песни Россия Музыка Красноярский край
21 июля 2024, 09:56
Ивлеевой запретили выезжать за пределы России
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Известному блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой запретили выезд из России из-за задолженности по уплате налогов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, в настоящее время задолженность блогера составляет около 20,9 миллиона рублей, ее разыскивают судебные приставы.

Если Ивлеева попытается покинуть Россию, то ее остановят пограничники, после чего девушке откажут в выезде. Кроме того, приставы уже арестовали премиальный автомобиль телеведущей - Lamborghini Urus.

Ранее появилась информация, что Ивлеева на протяжении трех месяцев игнорирует требования Федеральной налоговой инспекции об уплате долга. ФНС заблокировала счета Ивлеевой, она получила несколько штрафов.

В июне представители общественного движения «Сорок сороков» написали заявление на Ивлееву в Федеральную антимонопольную службу из-за слогана ее нового московского ресторана - Nudles by Ivleeva.

Налоги Блогеры Россия Анастасия Ивлеева
21 июля 2024, 04:50
«Отличный день». Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо
РИА «Новости»
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Певица Дженнифер Лопес опубликовала в соцсетях фото без обручального кольца. Это произошло на фоне слухов о расставании с актером Беном Аффлеком.

На снимке артистка улыбается и показывает правую руку без кольца. Тем самым певица разбила надежды поклонников на примирение с актером. Лопес дала понять, что больше не будет пытаться спасти отношения.

«Сегодня будет отличный день», - заинтриговано подписала снимок артистка.

Лопес и Аффлек познакомились еще в 2001 году. Актер вскоре сделал ей предложение, но в 2003 году свадьбу отменили накануне торжества. Отношения пара возобновила в 2021 году, а в 2022 году они уже были женаты.

Ранее стало известно, что решение о разрыве отношений принял актер , который устал от привычки певицы делать из всего драму. Аффлек так и не смог с этим смириться.

Кроме того, американские СМИ сообщили, что актер якобы планирует устроить вечеринку, чтобы отпраздновать обретение свободы , выбрав для этой цели Лос-Анджелес. Именно в этом городе они с Лопес поженились.

США Соцсети Музыка Брак Актеры Дженнифер Лопес
21 июля 2024, 02:54
Умер актер из «Рокки» и «Она написала убийство» Уитни Ридбек
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Американский актер, режиссер, оператор, продюсер и телеведущий Уитни Ридбек умер в хосписе в Калифорнии. Об этом сообщил портал IMDb.

По данным издания, причиной смерти стал рак простаты. Актеру было 79 лет. Последние годы жизни он преподавал драматургию в городском колледже Пасадены.

Друг артиста Томми Маклафлин написал в соцсетях, что для него «Ридбек был одним из самых добрых людей, которых он когда-либо знал».

Уитни Ридбек родился в 1945 году. Его дебют на экране состоялся в 1970 году с небольшой ролью в киноленте «Няня и профессор». Его фильмография насчитывает больше 60 работ.

Актер снялся в сериале «Лэсси», ситкомах «Грейс в огне» и «Третья планета от Солнца», сиквеле «Рокки», в шестой части «Пятницы, 13-го», «Клинике» и «Она написала убийство».

Убийства Сериалы Режиссер Калифорния Актеры

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