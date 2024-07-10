«Бесконечные ноги». Дочь Орбакайте поразила фанатов своей внешностью

Певец Олег Газманов отреагировал на западные санкции. Его слова передал Telegram-канал «RT на русском».

«Я кавалер практически всех санкций, которые можно наложить на артиста. На меня мало того, что Евросоюз наложил, на меня наложила даже Новая Зеландия, Канада наложила, Австралия наложила. Ну я тоже на всех на них наложил в принципе».

Артист также посетовал, что из-за санкций не может приехать в свою квартиру в Юрмале.

«Я не жалуюсь, пусть подавятся этой квартирой», - добавил он.

Газманов уточнил, что также YouTube заблокировал его канал, на котором десятилетиями хранились клипы музыканта.

Ранее актер Максим Виторган обвинил Газманова в плагиате. Таким мнением он поделился после публикации в Сети исполнения певцом песни «Русский мир».