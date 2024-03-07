«Беременность была нелегкой». Актриса Галь Гадот сообщила о рождении дочки

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«Моя милая девочка, добро пожаловать. Беременность была нелегкой, но мы справились», - написала актриса.

Дочку решили назвать Ори, что в переводе с иврита означает «мой свет», пояснила актриса.

«Наши сердца полны благодарности. Добро пожаловать в дом девочек, папа у нас тоже крутой», - добавила звезда.

Гадот нечасто рассказывает поклонникам о личной жизни. О четвертой беременности появилась информация только в конце прошлого года, когда артистка участвовала в политической конференции.

Актриса состоит в браке с израильским предпринимателем Яроном Версано с 2009 года.

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова также весной прошлого года впервые стала мамой. Она призналась, что после родов у нее появилась забывчивость.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.