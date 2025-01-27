27 января 2025, 01:26

Беременная невестка Валерии попала в клинику из-за головокружения

РИА «Новости»
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Супруга Арсения Шульгина, сына певицы Валерии», блогерша Лиана Шульгина обратилась к медикам из-за резкого ухудшения самочувствия. Беременная почувствовала головокружение и тошноту, симптомы она описала в соцсетях.

«Мне резко стало плохо в такси, когда подъезжала к дому. Головокружение, тошнота, сильная слабость, одышка, шум в ушах. Поняла, что у меня началось предобморочное состояние (в первую беременность теряла сознание четыре раза, хорошо знаю эти предвестники)», - рассказала Шульгина.

Врачи предполагают дефицит железа, у девушки низкое давление и сильная слабость. Точный диагноз поставят после результатов анализа.

Арсений и Лиана Шульгины воспитывают дочь, сейчас они ждут рождения сына. Беременность Лианы проходит с осложнениями.

В ноябре Лиана Шульгина поделилась, что ее четырехлетняя дочь с трудом смогла покинуть Россию. В аэропорту девочку и сопровождавшую ее няню задержали и допросили.

Беременность Россия Певица Валерия
26 января 2025, 21:36
Иван Золо сообщил об отмене своего концерта в Сочи из-за «минирования» площадки
Unsplash
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Блогер Иван Золо в своем Telegram-канале сообщил, что его концерт в Сочи не состоится. Деньги за билеты обещал вернуть через площадки, где они покупались.

«К глубочайшему сожалению, вынужден сказать, что мероприятие в городе Сочи не состоится по причине лжеминирования на нашей площадке», - записал блогер «кружочек» в Telegram-канале.

Незадолго до старта он сообщил о смене площадки - мероприятие из бара Luna перенесли в заведение Nebar. Причину блогер не объяснил, попросил фанатов приходить по новому адресу.

Несколько дней назад в Севастополе из-за сообщений о минировании отметили еще один концерт Ивана Золо. Из клуба «Калипсо» незадолго до начала мероприятия вывели фанатов певца и его самого. Фанатам пообещали вернуть деньги за билеты.

Фанаты Концерты Сочи Песни Блогеры Артисты
26 января 2025, 15:01
Жена актера Петрова показала фигуру в топе и блестящем жакете
РИА «Новости»
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Жена актера Александра Петрова, Виктория Антонова, поделилась с подписчиками фотографиями с мужем. На опубликованных в Instagram* снимках девушка позирует в топе и блестящем жакете.

Ожидающая появления ребенка избранница артиста одела легинсы, белый топ, а поверх него - черный жакет с пайетками. Она дополнила образ сумкой Chanel, кольцами и цепочкой с элегантным кулоном. Актер на фото был в белой футболке, джинсах, длинном пальто и шапке.

На одном из снимков супружеская чета позировала на фоне лифта. Антонова с помощью фотосессии поздравила мужа с 36-летием.

Ранее свою семейную фотографию впервые за долгое время опубликовала звезда сериала «Ищейка» - актриса Анна Банщикова. В честь 50-летия она показала поклонникам своего мужа, адвоката Всеволода Шаханова, и трех детей. Супруги воспитывают двух сыновей 17 и 15 лет и семилетнюю дочку.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Instagram Актеры Александр Петров
26 января 2025, 13:20
Звезда сериала «Ищейка» опубликовала фото с семьей
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Актриса Анна Банщикова, получившая известность благодаря сериалу «Ищейка», порадовала поклонников семейной фотографией. Снимок она опубликовала в соцсети Instagram*.

Артистка сделала фотографию в честь своего дня рождения. На снимке Банщикова стоит вместе с мужем и тремя детьми: двумя сыновьями 17 и 15 лет и семилетней дочкой. Актриса в 2007 году вышла замуж за адвоката Всеволода Шаханова.

Ранее певец и бывший солист группы Smash! Влад Топалов во время интервью ответил на вопросы о воспитании детей. Артист признался, что не скрывает от сыновей конфликты со своей женой Региной Тодоренко. По его словам, родителям нужно всегда оставаться собой, чтобы показать пример. Если дети увидят отца и мать с разных сторон, это будет помогать им не бояться быть разными, подчеркнул Топалов.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Сериалы Семья Актеры
26 января 2025, 12:55
Ливанов попал в реанимацию с расстройством кровообращения мозга
РИА «Новости»
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У актера Василия Ливанова диагностировали расстройство кровообращения головного мозга. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, артист несколько суток провел в реанимации.

«Скорая привезла артиста в больницу на днях. Врачи положили его в реанимацию», - написали авторы поста.

Они добавили, что Ливанов чувствовал себя плохо. Он жаловался на слабость, учащенное сердцебиение и головокружение. Вскоре состояние актера улучшилось, и его перевели в обычное отделение.

Ранее Mash сообщил о резком ухудшении состояния здоровья актера на фоне устойчивой к антибиотикам бактериальной инфекции. Обычно такие болезни возникают у тех, кто долго принимает лекарства. Однако жена Ливанова Елена не подтвердила информацию об ухудшении состояния мужа. Она отметила, что с ним все хорошо, а откуда берутся такие слухи - неизвестно.

Болезни Актеры Артисты

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