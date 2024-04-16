16 апреля 2024, 19:19

Беременная Елена Николаева снялась в прозрачном платье без нижнего белья

РИА «Новости»
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Беременная телеведущая Елена Николаева позировала на камеру в полупрозрачном платье. Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instagram*.

«Иногда я совершенно забываю, что у меня… живот. И что за окном пока +13. Впереди лето, плюс одна новая жизнь, плюс новый диплом и… на свободу в ажурных полупрозрачных платьях», - похвасталась она.

На размещенном в соцсети ролике Николаева дефилирует в спальне в откровенном образе. Для съемки она выбрала полупрозрачное ажурное платье, показав свою фигуру.

Николаева ждет второго ребенка от бизнесмена Игоря Вдовина - бывшего супруга балерины Анастасии Волочковой. Телеведущая уже на последних сроках беременности.

Фигурист Илья Авербух и его жена актриса Лиза Арзамасова также готовятся стать родителями во второй раз. Артистка рассказала, что у нее появились необычные вкусовые пристрастия и повысился аппетит.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Беременность Телевидение
16 апреля 2024, 19:23
Семенович призналась, что пыталась похудеть при помощи «Оземпика»
РИА «Новости»
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Певица Анна Семенович призналась, что пыталась похудеть при помощи препарата для лечения диабета «Оземпик». Об этом она рассказала в социальных сетях.

По ее словам, она использовала таблетки по рекомендации врача на протяжении определенного периода, однако затем узнала от эндокринолога о его запрете и потенциальных опасностях.

Певица добавила, что крайне важно принимать подобные средства исключительно по назначению специалиста и избегать приобретения подобных препаратов через посредников.

«Нужно сдать анализы и посмотреть, какие дефициты у вас в организме! Сдать кровь на сахар и гормоны, и потом пойти к эндокринологу, и он вам подскажет, но только по вашим анализам!» - подчеркнула Семенович.

На таких же таблетках успешно удалось сбросить вес певице Алле Пугачевой. Правда, примадонна стала пить их в Израиле по медицинским рекомендациям - артистка действительно болеет диабетом. Однако эксперты считают такой способ похудеть смертельно опасным.

Врачи Диеты Диабет Шоу-бизнес
16 апреля 2024, 18:57
«На сладкое оставил». Охлобыстин признался, что не смотрел «Слово пацана»
Global Look Press
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Актер Иван Охлобыстин высказал мнение, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» является романтизацией жестокости 90-х годов. При этом в интервью изданию «СтарХит» он признался, что сам еще не смотрел данный проект.

Актер Иван Охлобыстин высказал мнение, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» является романтизацией жестокости 90-х годов. При этом в интервью изданию « СтарХит » он признался, что сам еще не смотрел данный проект.

По словам артиста, он планирует ознакомиться с ним после окончания работы над фильмом «Письмо Деду Морозу», в котором снялась уругвайская певица и актриса Наталья Орейро.

«Романтизацию жестоких девяностых я на сладкое себе оставил», - заявил Охлобыстин.

Охлобыстин отметил, что старается следить за новинками российского кинематографа. В частности, он похвалил сериал «Актрисы», при этом назвав его «залаченным кино, но хорошим». Также он поделился своим впечатлением от просмотра сериала «Фишер», отметив, что ему не понравилась восьмая серия.

«Радует, у нас научились помаленьку делать сериалы <…> Очень заметно, что перестали в таких масштабах воровать деньги, вкладываются по-честному, потому что виден бюджет», - добавил актер.

Иван Охлобыстин получил известность благодаря роли заведующего терапевтическим отделением больницы Андрея Быкова в сериале «Интерны». Его фильмография насчитывает более 80 ролей. Среди наиболее известных проектов с его участием - «ДМБ», «Холоп-2», «Дом Солнца».

Ранее стало известно, что киностудия Охлобыстина задолжала приставам свыше 27 миллионов рублей.

Сериалы Кино Актеры
16 апреля 2024, 18:49
Дочь Агутина и Варум собралась замуж за американца
РИА «Новости»
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Дочка Анжелики Варум и Леонида Агутина Лиза собралась выйти замуж за американского продюсера Джона Сэмюэля. Об этом сообщил ее дедушка Николай Агутин в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

«Лиза с молодым человеком приезжала в Москву недавно. Симпатяга пацан. Он ей уже сделал предложение, и колечко было», - поделился с журналистами музыкант Николай Агутин.

Дочку Варум и Агутина с малых лет воспитывали дедушка и бабушка по материнской линии в Соединенных Штатах. Постоянные гастроли артистов не позволили звездной паре уделять достаточно времени ребенку, поэтому девочку отправили к родне за океан. Там Елизавета окончила школу и стала гражданкой Америки.

Она занимается музыкой, поет в рок-группе под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Будущий муж Лизы Джон - музыкальный продюсер. Изначально они общались только по рабочим вопросам, но спустя время отношения переросли в романтические.

После начала СВО Варум переехала к дочери в Лос-Анджелес. Певица поселилась в квартире, стоимость которой оценили в два миллиона долларов.

Концерты Свадьбы Музыка Шоу-бизнес
16 апреля 2024, 18:37
Лерчек и ее муж продадут загородный дом за 150 млн рублей
РИА «Новости»
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Супруги Валерия и Артем Чекалины решили продать дом в Красногорске за 150 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Звездные супруги выставили на продажу таунхаус площадью 400 квадратных метров в престижном загородном комплексе «Ильинка» в Красногорске. Это трехэтажный дом с шестью спальнями, оформленный в светлых тонах.

По словам блогерши, именно здесь весной 2023 года прошли обыски по уголовному делу о неуплате налогов. Поэтому в феврале Лерчек заявила о намерении расстаться с домом - с ним ее связывает слишком много неприятных воспоминаний.

Муж блогера Лерчек подал иск о разделе имущества на 1,1 миллиарда рублей. Дату и время рассмотрения дела пока не назначили. Чекалина призналась в соцсетях, что решение о разводе стало самым сложным в ее жизни.

Блогеры Недвижимость

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