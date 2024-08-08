Бенгальские огни и выступление Павлиашвили. Харламов и Ковальчук сыграли свадьбу
Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук закатили свадебное торжество в поместье Agalarov Estate. Об этом сообщили журналисты Super.ru.
По данным издания, пышная свадьба состоялась спустя два месяца после официальной росписи.
Молодоженов пришли поздравить такие популярные артисты, как Тимур Батрутдинов, Андрей Бебуришвили, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Сергей Бурунов. Сосо Павлиашвили исполнил для гостей и жениха с невестой свой хит «Небо на ладони».
На Ковальчук было белое облегающее платье, а жених предпочел для праздника черный брючный костюм и белую футболку.
Актриса и юморист кружились в танце под звуки классической музыки, а гости в этот момент зажгли множество бенгальских огней.
В июне Харламов и Ковальчук отдыхали в Сочи вместе с мамой юмориста Натальей. В соцсетях она показала фото с невесткой, подписав его «Люди в белом».