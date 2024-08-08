Бенгальские огни и выступление Павлиашвили. Харламов и Ковальчук сыграли свадьбу

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По данным издания, пышная свадьба состоялась спустя два месяца после официальной росписи.

Молодоженов пришли поздравить такие популярные артисты, как Тимур Батрутдинов, Андрей Бебуришвили, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Сергей Бурунов. Сосо Павлиашвили исполнил для гостей и жениха с невестой свой хит «Небо на ладони».

На Ковальчук было белое облегающее платье, а жених предпочел для праздника черный брючный костюм и белую футболку.

Актриса и юморист кружились в танце под звуки классической музыки, а гости в этот момент зажгли множество бенгальских огней.

В июне Харламов и Ковальчук отдыхали в Сочи вместе с мамой юмориста Натальей. В соцсетях она показала фото с невесткой, подписав его «Люди в белом».