Бен Аффлек взял ипотеку, чтобы быстрее съехать от Лопес

По данным издания, Аффлек стал владельцем нового дома в Лос-Анджелесе стоимостью 20,5 миллиона долларов. Недвижимость он приобрел в ипотеку, которую взял на 30 лет. В этот же день Лопес завершила продажу своей квартиры в Нью-Йорке. Эти сделки произошли в период, когда все СМИ активно пишут о возможном разводе пары.

Лопес праздновала свой день рождения в Нью-Йорке в стиле сериала «Бриджертоны», а Аффлек находился в Калифорнии. Большую часть лета актер провел в Лос-Анджелесе на съемках фильма «Расплата-2».

Источники из окружения пары ранее рассказали, что актер Бен Аффлек не смог смириться с тем, что его жена постоянно делала из всего драму, что и стало причиной развода. Голливудская пара связали себя узами брака два года назад.