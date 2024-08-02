02 августа 2024, 23:22

Бен Аффлек взял ипотеку, чтобы быстрее съехать от Лопес

РИА «Новости»
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Голливудский актер Бен Аффлек купил новый дом в день рождения своей супруги Дженнифер Лопес. Это произошло на фоне слухов о готовящемся разводе, сообщил журнал People.

По данным издания, Аффлек стал владельцем нового дома в Лос-Анджелесе стоимостью 20,5 миллиона долларов. Недвижимость он приобрел в ипотеку, которую взял на 30 лет. В этот же день Лопес завершила продажу своей квартиры в Нью-Йорке. Эти сделки произошли в период, когда все СМИ активно пишут о возможном разводе пары.

Лопес праздновала свой день рождения в Нью-Йорке в стиле сериала «Бриджертоны», а Аффлек находился в Калифорнии. Большую часть лета актер провел в Лос-Анджелесе на съемках фильма «Расплата-2».

Источники из окружения пары ранее рассказали, что актер Бен Аффлек не смог смириться с тем, что его жена постоянно делала из всего драму, что и стало причиной развода. Голливудская пара связали себя узами брака два года назад.

Нью-Йорк Фильмы Брак Актеры Дженнифер Лопес
02 августа 2024, 23:37
Умер актер из сериала «Кухня» Вячеслав Гилинов
Freepik
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Заслуженный артист России Вячеслав Гилинов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Театра Гоголя.

«На протяжении более 60 лет он был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов», - отметили в сообщении.

Причину смерти Гилинова его коллеги не назвали. Информации о дате прощания и похорон с артистом не было.

Вячеслав Гилинов начал сниматься в кино с конца 1960-х годов, причем изначально это были фильмы-спектакли. Примерно 25 лет назад зрители увидели артиста в крупных сериальных проектах. В Театре Гоголя он служил с 1961 года.

В «Остановке по требованию» Вячеслав Гилинов играл профессора. Также он снимался в сериалах «Моя прекрасная няня», «Детективы» и «Кухня», где ему досталась роль Максима Ильича Лаврова - дедушки главного героя.

Сериалы Кино Театры Актеры
02 августа 2024, 18:54
Стало известно о связях Пугачевой с бандитами
Global Look Press
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Звезда конца 1980-х — начала 1990-х годов Игорь Наджиев обвинил певицу Аллу Пугачеву в том, что она якобы подсылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. Об этом он заявил в интервью для издания «Аргументы и факты».

«Я знаю, каким катком прошлась наша драгоценная Алла Борисовна по жизни Вали Легкоступовой. Я это знаю из уст самой Валечки. Она рассказывала мне о том, что к ней приезжали на концерт бандиты из окружения Аллы Борисовны. Как мне потом сказали люди знающие, удивительно, как Валя еще осталась жива», - поделился певец.

По его словам, примадонна не терпела конкуренции ни в чем. Он рассказал, что песни «Двое» и «Ты меня не оставляй», которые исполняла Легкоступова, были написаны специально для Пугачевой.

Наджиев уточнил, что певица не распространялась о закулисной борьбе с примадонной, так как не хотела сводить счеты с пожилым человеком и простила ее.

Он добавил, что был шокирован последними заявлениями Пугачевой и ее поведением.

«То, что мы сейчас видим - это грустно, это печально. Алла Борисовна, вы своими собственными руками уничтожили то, что создавали столько лет - свое собственное имя», - заключил Наджиев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что в Пугачевой что-то изменилось. По ее словам, между певицей и народом произошел раскол.

Звезда конца 1980-х - начала 1990-х годов Игорь Наджиев обвинил певицу Аллу Пугачеву в том, что она якобы подсылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. Об этом он заявил в интервью для издания « Аргументы и факты ».

Концерты Песни Россия Музыка Алла Пугачева Валентина Легкоступова
02 августа 2024, 18:30
«Счастье любило тишину». Ксения Бородина показала фото с бойфрендом
РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Бородина сфотографировалась в объятиях молодого человека, которого долгое время скрывала от поклонников. Снимки она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

На одном из кадров звезда обнимает в лифте мужчину, который целует ее в шею. На другой фотографии он положил руку на ее бедро.

«Мне все равно, кто что скажет и как оценит, я просто живу и делаю, что хочу. P. S. Счастье любило тишину», - написала звезда в своем блоге.

Бородиной приписывают роман с участником шоу «Последний герой» и блогером Николаем Сердюковым. Более того, у молодого человека на фото обнаружили такой же шрам, как у него.

Бородина воспитывает двух дочерей от разных мужчин. У Сердюкова в свою очередь есть дочь от блогера Алины Акиловой.

Ранее Бородина устроила скандал в аэропорту. Она вклинилась на посадку в самолет без очереди, так как купила билет в бизнес-класс.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Отношения Блогеры Шоу-бизнес
02 августа 2024, 17:57
Внук Пугачевой воссоединился с отцом в Испании
РИА «Новости»
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Музыкант Владимир Пресняков сообщил о встрече с 33-летним сыном от певицы Кристины Орбакайте Никитой в Испании. Фотографию с ним и детьми от артистки Натальи Подольской он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Какое прекрасное богатство! Каждый сын красавец и при этом все такие разные!», «Какие вы классные, милые, три сыночка, папина гордость», «Шикарные мальчишки» А папа вообще огонь», - отреагировали поклонники.

Ранее бабушка Никиты Преснякова рассказала, что ее внук скучает по России. Однако возвращаться на Родину артист пока не планирует.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

«Мои Преснячки», - подписал публикацию 56-летний певец.

Никита Пресняков вместе с женой живет в США, а его отец улетел из России на отдых вместе с Подольской и их общими детьми.

Отдых Дети Алла Пугачева Испания Никита Пресняков Кристина Орбакайте

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