Бен Аффлек вывез вещи из дома Лопес, пока та отдыхала в Европе

Певец Валерий Леонтьев вернулся из Соединенных Штатов в Москву на заработки. На днях артист выступил на частной вечеринке, сообщили журналисты Starhit.

По данным издания, Леонтьева видели в московской гостинице на 45-летнем юбилее у бизнесмена. Последний захотел отметить свой день рождения в кругу известных людей.

Торжество началось с выступления певца Николая Баскова, который не только пел, но и развлекал гостей шутками. Затем вышел Леонтьев и исполнил свои знаменитые хиты, включая «Дельтаплан».

Сколько заплатили Леонтьеву за выступление в столице - пока неизвестно. Однако, как уточнили журналисты, ранее речь шла примерно о 12 миллионах рублей.

Народный артист России Валерий Леонтьев решил завершить музыкальную карьеру весной этого года. В свой 75-летний юбилей артист публично объявил об уходе со сцены.