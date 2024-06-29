29 июня 2024, 16:17

Бен Аффлек вывез вещи из дома Лопес, пока та отдыхала в Европе

РИА «Новости»
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Голливудский актер Бен Аффлек решил съехать из особняка, в котором жил вместе с певицей Дженнифер Лопес. Артист перевез вещи в арендованный дом, сообщили журналисты People.

По данным издания, Аффлек занимался переездом, когда Лопес отдыхала в Италии.

Источник из окружения артистов рассказал прессе, что актер уже примерно два месяца живет в Брентвуде. Он ежедневно ходит в офис, много работает и проводит время со своими детьми.

Информация о проблемах в отношениях Лопес и Аффлека появилась в СМИ в мае. Инсайдер уверял, что артист не виноват в разладе. Слухи о возможном разводе подогрела сама певица, когда отправилась на отдых в Европу без возлюбленного. Папарацци заметили актрису одну в Сорренто.

Отношения Громкие разводы Шоу-бизнес Дженнифер Лопес
29 июня 2024, 15:59
Леонтьев вернулся из США в Москву, чтобы спеть для бизнесмена
РИА «Новости»
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Певец Валерий Леонтьев вернулся из Соединенных Штатов в Москву на заработки. На днях артист выступил на частной вечеринке, сообщили журналисты Starhit.

По данным издания, Леонтьева видели в московской гостинице на 45-летнем юбилее у бизнесмена. Последний захотел отметить свой день рождения в кругу известных людей.

Торжество началось с выступления певца Николая Баскова, который не только пел, но и развлекал гостей шутками. Затем вышел Леонтьев и исполнил свои знаменитые хиты, включая «Дельтаплан».

Сколько заплатили Леонтьеву за выступление в столице - пока неизвестно. Однако, как уточнили журналисты, ранее речь шла примерно о 12 миллионах рублей.

Народный артист России Валерий Леонтьев решил завершить музыкальную карьеру весной этого года. В свой 75-летний юбилей артист публично объявил об уходе со сцены.

Концерты Музыка Москва Шоу-бизнес
29 июня 2024, 15:57
Элджей едва не разбил телефон журналисту из-за вопроса про Ивлееву
РИА «Новости»
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Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) ударил корреспондента Telegram-канала Shot после своего выступления в Москве. Артиста разозлил вопрос о долгах его экс-супруги Анастасии Ивлеевой.

По данным издания, в пятницу в столице состоялся концерт «Элджей ANIKV». Стоимость билетов на мероприятие составляла в среднем три тысячи рублей.

Артист приехал на площадку спустя два часа после начала концерта. Спустя еще какое-то время он исполнил несколько своих хитов.

По окончании часового выступления Элджей уехал на вокзал, откуда должен был отправиться в Санкт-Петербург. Там к нему подошел корреспондент Shot и поинтересовался о планах артиста, о его поездках за границу. После вопроса про долги бывшей жены Ивлеевой Элджей накинулся на журналиста с кулаками и попытался выбить телефон из его рук.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о творческом спаде у рэпера Элджея. По его словам, после «голой» вечеринки экс-супруги артист стал втрое меньше зарабатывать.

Драки Скандалы Концерты Музыка Анастасия Ивлеева
29 июня 2024, 14:07
Лада Дэнс полностью рассчиталась с ФНС
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Певица и актриса Лада Дэнс погасила налоговую задолженность почти в миллион рублей. Артистке удалось рассчитаться с ФНС за шесть месяцев, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, приставы пообещали заблокировать счета Дэнс и запретить выезд за рубеж, если она не выплатит 968 тысяч рублей долга перед налоговой.

Авторы статьи уточнили, что певица начала выплачивать задолженность еще в декабре. На днях она внесла последний платеж на сумму 275 тысяч рублей.

Накануне блогер Елена Блиновская выплатила ФНС 70 миллионов рублей. Для этого она взяла деньги, полученные от продажи квартиры. Теперь автору «Марафона желаний» осталось погасить еще около 1,35 миллиарда рублей.

Долги Налоги Шоу-бизнес
29 июня 2024, 13:39
«Так смешно ругаешься». Павел Воля рассказал, почему восхищается Утяшевой
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Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева 28 июня отметила свое 39-летие. Павел Воля имениннице посвятил трогательный пост в Instagram* и выложил видео с ней.

Артист признался, что сильно любит супругу и не представляет без нее свою жизнь. Он поблагодарил Утяшеву за прожитые вместе годы и назвал ее самой красивой женщиной на Земле.

«Наш дом наполнен твоим смехом. Ты так смешно ругаешься. У тебя самые крутые идеи. Твоя энергия заполняет все. Ты - самая любящая и ответственная мать. Ты - маленькая девочка. Как ты стесняешься, скромничаешь, это самое милое, что может быть на свете», - написал Воля.

Шоумен перечислил лучшие качества жены, включая работоспособность и умение танцевать. По словам комика, он каждую минуту восхищается добротой супруги и учится у нее.

«Ты даришь хорошее просто так и ничего не ждешь взамен», - подчеркнул артист.

Весной в СМИ появились слухи о проблемах в браке гимнастки Ляйсан Утяшевой и комика Павла Воли. Вскоре спортсменка подогрела сплетни о расставании с супругом, выложив фото без обручального кольца.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Шоу-бизнес Павел Воля

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