21 мая 2024, 17:54

Белла Хадид показала обнаженную грудь в «голом» платье на Каннском фестивале

Global Look Press
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Супермодель Белла Хадид 20 мая посетила премьеру фильма «Ученик» на 77-м Каннском кинофестивале. Она выбрала откровенный наряд — прозрачное платье. Снимки полуобнаженной звезды появились на сайте Daily Mail.

Супермодель Белла Хадид 20 мая посетила премьеру фильма «Ученик» на 77-м Каннском кинофестивале. Она выбрала откровенный наряд - прозрачное платье. Снимки полуобнаженной звезды появились на сайте Daily Mail.

На красную ковровую дорожку 27-летняя знаменитость вышла в бежевом прозрачном платье от Saint Laurent. Она также надела обувь в тон наряду, коричневые туфли на высоких каблуках, золотые серьги и несколько колец.

Макияж для модели сделали в вечернем стиле с акцентом на черных стрелках, а волосы стилисты уложили в классические голливудские локоны.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак прилетела на Каннский кинофестиваль на вертолете. Она объяснила, что просто боялась попасть в пробку и не решилась пользоваться наземным транспортом.

Модели Кино Фильмы Премьеры
21 мая 2024, 15:04
Бывший муж Памелы Андерсон напился и достал пистолет во время интервью
Global Look Press
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Музыкант Кид Рок напился и достал пистолет во время беседы с журналистом Дэвидом Пейзнером. Интервью опубликовало издание Rolling Stone.

Журналист навестил Рока в его доме. Он хотел подготовить материал о поддержке музыкантом кандидатуры Дональда Трампа на пост президента США. Во время интервью, как отметил Пейзнер, бывший супруг актрисы Памелы Андерсон сначала пил белое вино, а затем перешел на виски.

Артист быстро опьянел, стал делать расистские замечания и пообещал позвонить Трампу, а в завершение вечера предложил журналисту остаться на ночь. В один из моментов в руках Рока оказался пистолет.

«Он наклонился за свое кресло, вытащил черный пистолет и начал им размахивать, подкрепляя свою точку зрения», - написал автор.

Ранее близкие певицы Бритни Спирс захотели вновь вернуть ее под опеку после дебоша артистки в отеле. Ее освободили от контроля отца только в 2021 году.

Дональд Трамп Музыка Интервью Шоу-бизнес
21 мая 2024, 13:16
«Нужно принимать себя». Поклонская призналась, что не ходила в спортзал
РИА «Новости»
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Ради уверенности в себе и точеной фигуры нужно много трудиться. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская дала 360.ru первое за два года большое интервью и раскрыла секрет миловидной внешности.

На вопрос о том, как найти себя, она посоветовала постоянно заниматься саморазвитием и не подстраиваться под чужие требования. Поклонская заявила, что каждая женщина привлекательна и уникальна, имеет свою загадку и силу притяжения.

«Наверное, прежде всего нужно принимать себя такой, какая ты есть, не подстраиваясь в угоду кому-то. Да, можно себя как-то корректировать, как-то, конечно же, менять, развиваться, меняться, но принимать себя такую, какая вы есть, и дальше развивать», - заявила она.

Возражение о том, что стройной женщине легко рассуждать о принятии, Поклонская отвергла. Она заявила, что такая внешность не досталась ей сама собой. Не имея возможности ходить в спортзал, собеседница 360.ru занималась дома.

«А для этого надо работать, трудиться, заниматься собой, не лениться. Нет возможности в спортзал ходить? Я, например, не хожу. <…> Интернет открываешь и делаешь гимнастику. Но чем-то заниматься. Читать книги, хорошие эмоции притягивать к себе», - сказала она.

В 2014 году Поклонская, будучи прокурором Крыма, стала героиней мемов , ее прозвали «няш-мяш». Женщина признавалась журналистам, что сначала обижалась на шутку, но потом приняла ее.

Спортсмены Интервью Наталья Поклонская Интервью Натальи Поклонской
21 мая 2024, 13:05
Анна Плетнева чуть не умерла на сцене из-за конфетти
РИА «Новости»
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Певица Анна Плетнева едва не умерла на сцене из-за конфетти во время корпоративного концерта в Москве. Она рассказала об этом подписчикам в социальных сетях.

Несколько лет назад звезда едва не задохнулась в ванне с пенопластом во время съемок клипа на песню «Преступление и наказание». Один из кусочков материала попал Плетневой в горло и вызвал спазм.

По словам солистки группы «Винтаж», крупные конфетти в виде сердец запустили в самом начале выступления. Когда певица сделала вдох, одна из фольгированных фигурок залетела ей прямо в дыхательные пути.

«Я подумала: „ну все, вот так нелепо закончится моя жизнь и карьера“», - поделилась артистка.

Ей удалось довести концерт до конца. Сразу после шоу певица вызвала скорую. Ее отвезли в больницу. Там медики извлекли из горла артистки крупное красное сердечко.

«Вот такая штуковина была у меня в горле», - показала певица.

Больницы Концерты Музыка Москва Шоу-бизнес
21 мая 2024, 10:51
«Психанули не по-детски». Снятая с эфира Наташа Королева впервые выступила после скандала
РИА «Новости»
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Снятая с эфира певица Наташа Королева дала концерт в Пятигорске впервые после скандала. Заведенная публика встретила артистку овациями.

Королева, как сообщил «Московский комсомолец» , вышла на сцену в облегающем платье и с желтым чемоданчиком и исполнила свои главные хиты. Зрители тепло приняли певицу. Билеты на концерт разлетелись очень быстро.

«Те, у кого душа просит, могут и танцевать. Мне сказали, что сегодня нам можно все!» - заявила со сцены артистка.

Она отметила, что очень довольна концертным залом и сравнила его с Кремлевским дворцом.

«Именно любовь моих зрителей помогает мне не опускать руки и с гордо поднятой головой проходить все, порой очень непростые, моменты в жизни. Сегодня мы психанули не по-детски, и я очень этому рада», - рассказала звезда Королева уехала из Москвы после бойкота на телевидении. Певица отдыхает в одном из самых известных учреждений курорта уже второй год подряд. На каникулах артистку сопровождает супруг - танцор Тарзан.

Концерты Музыка Пятигорск Шоу-бизнес

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