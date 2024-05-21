Белла Хадид показала обнаженную грудь в «голом» платье на Каннском фестивале

Читайте нас в:

Супермодель Белла Хадид 20 мая посетила премьеру фильма «Ученик» на 77-м Каннском кинофестивале. Она выбрала откровенный наряд - прозрачное платье. Снимки полуобнаженной звезды появились на сайте Daily Mail.

На красную ковровую дорожку 27-летняя знаменитость вышла в бежевом прозрачном платье от Saint Laurent. Она также надела обувь в тон наряду, коричневые туфли на высоких каблуках, золотые серьги и несколько колец.

Макияж для модели сделали в вечернем стиле с акцентом на черных стрелках, а волосы стилисты уложили в классические голливудские локоны.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак прилетела на Каннский кинофестиваль на вертолете. Она объяснила, что просто боялась попасть в пробку и не решилась пользоваться наземным транспортом.