15 марта 2024, 18:18

Белла Хадид переехала в Техас ради бойфренда

Global Look Press
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Супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид переехала ради бойфренда из Нью-Йорка в Техас. Об этом сообщил TMZ.

Так, 27-летняя Белла Хадид перебралась в дом, который расположен в сельской местности. Однако она осела не совсем в глуши, так как любовное гнездышко находится неподалеку от города.

Инсайдер издания также уточнил, что Хадид вполне было просто адаптироваться в новом месте. А взаимопонимание с ее молодым человеком лишь укрепляет ее счастье.

В середине февраля этого года супермодель впервые показала снимки с новым возлюбленным в соцсетях и подтвердила их союз. Более того, девушка устроила по этому случаю праздник для близких друзей в конюшне.

Ранее девушка Ди Каприо модель Виттория Черетти появилась топлес на обложке журнала Pop Magazine.

Модели Нью-Йорк
15 марта 2024, 17:44
Гагарина споет на матче между сборными России и Парагвая
Global Look Press
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Певица Полина Гагарина будет выступать на матче между футбольными командами России и Парагвая. Об этом ТАСС сообщили в отделе маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет 25 марта на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве в 20:00. Артистка откроет мероприятие, спев хит «Миллион голосов», с которой в 2015 году она представляла Россию на Евровидении.

Кроме того, группа NLO исполнит композицию «Танцы», MIA Boyka споет песню «Гагарин», а группа «Земляне» выступит с хитом «Трава у дома».

«Матч будет посвящен космической тематике в честь предстоящего Дня космонавтики, а также недавнего 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина», - уточнили в отделе маркетинговых коммуникаций РФС.

Ранее Гагарина объяснила , почему не приняла участие в новой «Фабрике звезд». Тем не менее, певица заявила, что о возрождении проекта слышала, но сейчас его просмотр стоит не в приоритете для нее.

Песни Футбол Россия Москва
15 марта 2024, 17:18
Тимати проголосовал на выборах президента
Global Look Press
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Рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, проголосовал на выборах президента России в электронном формате. Об этом сообщил Telegram-канал общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Я впервые в жизни голосовал онлайн через телефон! Это супер-удобно», - заявил Тимати.

Выборы президента России начались в пятницу, 15 марта. Они пройдут в течение трех дней. При этом жители 29 регионов получили возможность проголосовать дистанционно.

Ранее продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко посетили избирательный участок в Одинцове вместе с детьми. Семья отметила, что уже в первый день голосования люди активно идут на выборы.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024 Москва
15 марта 2024, 16:53
Певица МакSим опровергла сообщения об уходе со сцены
РИА «Новости»
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Певица МакSим опровергла слухи о том, что собирается приостановить свою концертную деятельность и начать петь под фонограмму на корпоративах. Она сделала это заявление в беседе с изданием «СтарХит».

Певица объяснила, что из-за прохождения лечения от алкогольной зависимости она действительно на некоторое время отошла от выступлений, однако уже возобновила концертную деятельность и успела провести несколько концертов.

«Речь скорее шла о том, что в том количестве, в котором раньше, концертов в ближайшее время не будет. Я и сама говорила об этом в интервью. Выступления надо ставить в соответствие со своими силами и возможностями. Но они будут - и билетные, и корпоративы, и различные публичные мероприятия», - прокомментировала исполнительница.

Информация о выступлениях под фонограмму вызвала у нее удивление и смех, ведь даже в плохом состоянии она продолжала выходить на сцену и петь вживую.

«Вы сами видели некоторые видео в интернете, которые доказывают, что под фонограмму я не выступаю ни в каких ситуациях», - отметила певица.

Если здоровье не позволяло МакSим выступать, концерты отменяли, иногда за день до мероприятия.

Сообщение о том, что певица решила приостановить концерты после лечения от алкогольной зависимости, как она считает, распространил кто-то из бывших сотрудников.

Концерты Певица МакSим
15 марта 2024, 15:32
Зверев рассказал о разрешении от Пугачевой петь песни группы «Мираж»
Global Look Press
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Шоумен и стилист Сергей Зверев признался, что певица Алла Пугачева порекомендовала ему не переживать из-за авторских прав на песни и дальше петь «Музыка нас связала» группы «Мираж». Об этом он сообщил в интервью «Московскому комсомольцу».

«Я пою песню „Музыка нас связала“ уже много лет. Дело в том, что когда у меня появились песни „Алла“ и „Ради тебя“, то пошли предложения работать на стадионах. И я Алле говорю: „Что делать? Меня приглашают“. На что она говорит: „Соглашайся, поезжай“, - вспомнил Зверев.

После этого между шоуменом и певицей завязался диалог об авторских правах. Зверев объяснил, что не может давать концерты, ведь него всего две песни: «Алла» и Ради тебя». Тогда Примадонна предложила экс-парикмахеру записать каверы на популярные песни, спросив какие ему нравятся.

В списке любимых песен Зверев назвал трек группы «Мираж» «Музыка нас связала», тогда Пугачева посоветовала продолжать и дальше петь этот хит, не задумываясь об авторских правах, а в случае претензий от продюсера направлять на прямую к ней.

Ранее певец Филипп Киркоров вспомнил, как отметил развод с Пугачевой в ресторане.

Шоумен и стилист Сергей Зверев признался, что певица Алла Пугачева порекомендовала ему не переживать из-за авторских прав на песни и дальше петь «Музыка нас связала» группы «Мираж». Об этом он сообщил в интервью « Московскому комсомольцу ».

Концерты Песни Музыка Алла Пугачева

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