Белла Хадид переехала в Техас ради бойфренда

Так, 27-летняя Белла Хадид перебралась в дом, который расположен в сельской местности. Однако она осела не совсем в глуши, так как любовное гнездышко находится неподалеку от города.

Инсайдер издания также уточнил, что Хадид вполне было просто адаптироваться в новом месте. А взаимопонимание с ее молодым человеком лишь укрепляет ее счастье.

В середине февраля этого года супермодель впервые показала снимки с новым возлюбленным в соцсетях и подтвердила их союз. Более того, девушка устроила по этому случаю праздник для близких друзей в конюшне.

Ранее девушка Ди Каприо модель Виттория Черетти появилась топлес на обложке журнала Pop Magazine.