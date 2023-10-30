Бедрос Киркоров вышел на связь после новостей о приступе астмы

«Нормально, нормально. Я не могу говорить», - сказал артист.

Бедрос Киркоров не уточнил, потребовалась ли ему госпитализация. Telegram-канал «112» сообщил, что отцу Филиппа Киркорова рано утром 30 октября вызвали скорую помощь. Источники сообщили, что у него случился приступ астмы. Врачи осмотрели больного, оказали помощь и посоветовали в случае обострения обратиться в поликлинику.

Артиста уже «отправляли в больницу» в начале года. Журналисты заявляли, что его госпитализировали из-за ишемической болезни сердца и стенокардии, однако пресс-секретарь его сына Екатерина Успенская опровергла эту информацию. Позднее Бедроса Киркорова все-таки увезли на обследование.