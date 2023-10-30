30 октября 2023, 10:58

Бедрос Киркоров вышел на связь после новостей о приступе астмы

РИА «Новости»
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В сети появилась информация о резком ухудшении самочувствия болгарского, советского и российского певца, народного артиста России Бедроса Киркорова. Он заявил «360», что чувствует себя хорошо.

«Нормально, нормально. Я не могу говорить», - сказал артист.

Бедрос Киркоров не уточнил, потребовалась ли ему госпитализация. Telegram-канал «112» сообщил, что отцу Филиппа Киркорова рано утром 30 октября вызвали скорую помощь. Источники сообщили, что у него случился приступ астмы. Врачи осмотрели больного, оказали помощь и посоветовали в случае обострения обратиться в поликлинику.

Артиста уже «отправляли в больницу» в начале года. Журналисты заявляли, что его госпитализировали из-за ишемической болезни сердца и стенокардии, однако пресс-секретарь его сына Екатерина Успенская опровергла эту информацию. Позднее Бедроса Киркорова все-таки увезли на обследование.

Филипп Киркоров Музыка
30 октября 2023, 15:06
Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»
РИА «Новости»
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Певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь» в честь своего хита. Информацию об этом можно найти на сайте Роспатента и патентного бюро «Гардиум».

Судя по опубликованным сведениям, Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака еще в апреле. Роспатент одобрил заявку, и исключительное право на товарный знак зарегистрировали 18 октября. Дата истечения действия - 4 апреля 2033 года.

Под этим брендом народный артист сможет торговать алкогольными (пивом, вином, ликерами, медовухой) и безалкогольными напитками, молочной продукцией, полуфабрикатами, сладостями и фастфудом, оказывать рекламные услуги и осуществлять деятельность, связанную с музыкальным оборудованием.

Ранее стало известно, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* закрыл ИП в России. Сейчас рок-музыкант, по данным СМИ, живет в Израиле.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Алкоголь Бизнес Николаев
30 октября 2023, 02:28
Юрия Дудя потребовали наказать за дискредитацию Вооруженных сил России
YouTube
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Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности журналиста Юрия Дудя*, сообщил Telegram-канал Shot. Общественный деятель подтвердил «360» эту информацию.

«Да, это правда, я обратился к Генпрокурору из-за интервью Юрия, где он дискредитирует СВО и президента России Владимира Путина», - сказал он.

По данным канала, Дудя* хотят обвинить в дискредитации ВС РФ после интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем, которое вышло в конце октября на YouTube-канале «вДудь».

В начале беседы Дудь* выразил слова благодарности своим собеседникам за то, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с ним, несмотря на разные политические взгляды. Интервью журналиста с Цыгановой посмотрели 4,4 миллиона раз.

Ранее общественник Бородин призвал признать рэпера Андрея Меньшикова , выступающего под псевдонимом Лигалайз, иностранным агентом на территории России за высказывания в адрес Вооруженных сил в эфире YouTube-канала блогера Дудя*.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.

Россия Юрий Дудь
30 октября 2023, 01:46
Названа причина смерти экс-клавишника «Руки вверх»
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Бывший клавишник «Руки вверх» Владимир Капырин умер от сердечного приступа. По версии следствия, 36-летний музыкант после приступа упал и разбил голову, сообщил Teegram-канал Shot.

По данным канала, родственники и друзья Капырина не поверили выводам проверки. Они продолжают настаивать на версии об убийстве. Также известно, что за месяц до гибели музыкант получал угрозы. К тому же, в последнее время он увлекся ставками на спорт и мог задолжать букмекерам. После смерти Владимира Капырина в его квартире не нашли деньги и телефон.

В начале октября отец клавишника нашел сына мертвым в его квартире в Кунцеве. Музыкант лежал на полу в луже крови с пробитой головой.

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков заявил, что друзья и близкие Владимира Капырина в шоке от его смерти.

В ходе следствия стало известно, что артист умер не от побоев, поэтому смерть была ненасильственной. Родные Капырина не стали оспаривать заключение судмедэкспертов.

Музыка Москва 2023
29 октября 2023, 23:58
Дочь Валерии и Пригожина перенесла микроинсульт
РИА «Новости»
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Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии — 26-летняя Даная — перенесла микроинсульт. Об этом сама девушка рассказала в соцсетях.

«Мне и сейчас об этом тяжело говорить, да и не хочется. Но я понимаю, что скрыть это не получится. Я перенесла микроинсульт, тут причин много, первое, конечно, стрессы и последствия аварии шестилетней давности. Удары не прошли бесследно», - рассказала Даная.

Девушка призналась, что все это время ее маленький сын находился рядом с ней, и это придавало ей сил. Сейчас она продолжает интенсивное лечение и проходит обследования.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что многие его родственники находятся в Израиле. В том числе, там живет мать продюсера, которая не собирается уезжать на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

«Проще договориться с ХАМАС, чем с моей мамой», - признался Пригожин.

Болезни Иосиф Пригожин

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