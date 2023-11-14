14 ноября 2023, 05:41

«Бедных и скудных умом». Поплавская взъелась на Пугачеву после поста певицы в соцсетях

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева пыталась обмануть российскую публику и исказила факты. Такое мнение выразила российская актриса Яна Поплавская в Telegram-канале.

Актриса негативно отреагировала на недавнее обращение Пугачевой к своим ненавистникам. В нем артистка назвала их «холопами и рабами» и отметила, что распространители слухов пытаются оттолкнуть ее поклонников, ради которых певица «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

«Вранье - очень липкая вещь. У некоторых врунов происходит аберрация памяти, как, например, у Аллы Борисовны. Вся жизнь была построена на подчас бесстыдной и безобразной демонстрации своей личной жизни. Все было выставлено напоказ!» - заявила Поплавская.

Также звезда назвала Пугачеву ненастоящей артисткой, потому что та не сама сочиняла свои хиты. Она отметила, что певица убеждена в безусловной любви со стороны публики, но такая любовь бывает только «к своим детям, а наши дети стоят на фронте».

«И жертвы личной жизнью и тем более „своим здоровьем“ - это разговоры в пользу бедных. Бедных и скудных умом», - заявила Поплавская.

Ранее певец Shaman назвал Аллу Пугачеву своей поклонницей после того, как она написала о нем в своем обращении к аудитории. Звезда припомнила слова артиста в 2013 году: «Вы еще обо мне услышите!».

Алла Пугачева
14 ноября 2023, 01:36
Стало известно, в какую страну могут переехать Пугачева и Галкин
РИА «Новости»
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Алла Пугачева с семьей может переехать в США. Об этом сообщил общественник Роман Худяков, передал сайт kp.ru.

До этого стало известно об эмиграции из Израиля певицы и ее супруга Максима Галкина*. По словам Худякова, на острове может обостриться межнациональный и межконфессиональный конфликт. Это заставит артистку вместе с детьми и мужем снова перебраться в другую страну.

«Пугачева и Галкин* бегут туда, где деньги, - на Запад, будь то Израиль или Кипр. А в Майами живет вся остальная семья - Кристина Орбакайте с мужем и детьми. Никита Пресняков - внук», - заявил общественник.

Худяков отметил, что недавно Галкин* выбирал апартаменты в Штатах.

Ранее Пугачева раскритиковала россиян , которые следят за ней. Артистка назвала таких людей «кучкой оголтелых недоличностей», которые завидуют и распространяют слухи. Также звезда объяснила, что все свои сбережения зарабатывала своими силами. При этом она напомнила, что счастье не в деньгах.

* Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.

США Алла Пугачева Максим Галкин
14 ноября 2023, 00:23
Shaman назвал Пугачеву своей поклонницей
YouTube
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Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) назвал Аллу Пугачеву своей поклонницей после того, как она упомянула его в своем посте в соцсетях. Об этом исполнитель хитов заявил в беседе с изданием «Газета.ru».

«Я очень рад, что в ряды моих поклонниц прибыло пополнение. Добро пожаловать!» - заявил Shaman.

Двумя днями ранее Пугачева опубликовала пост с обращением к критикам, которых она назвала «завистниками и клеветниками». Певица пояснила, что именно про них она в прошлом году написала пост о «рабах и холопах», а не про народ России, который оказался «заложником» ситуации.

В публикации Пугачева припомнила случай в 2013 году, когда она встретилась на конкурсе «Фактор А» с Shaman. Дронов был одним из участников, а певица входила в состав жюри. Тогда она попросила конкурсанта сказать фразу «Вы еще обо мне услышите!».

Алла Пугачева
13 ноября 2023, 23:39
Журналисты выяснили, где и с кем сейчас живет актер Леонид Ярмольник
РИА «Новости»
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Российский актер Леонид Ярмольник не эмигрировал из России после февраля 2022 года и продолжает заниматься творческой деятельностью на Родине. Об этом сообщило издание News.ru.

Еще в марте прошлого года появились слухи об отъезде знаменитости в Латвию. Как отметили авторы материала, сам артист опроверг эту информацию. Он признался, что часто ездит с семьей отдыхать в Юрмалу, однако с политическими событиями эти поездки не связаны.

Также актер отмечал, что продолжает работать в московском театре «Современник» и принимает участие в спектаклях. Помимо этого он снимается в российских проектах. Например, появился в заключительном сезоне сериала «Мосгаз» и сыграл роль в фильме «Летучий корабль», который выйдет в 2024 году.

Сейчас Ярмольник живет в Москве с женой Оксаной Афанасьевой. Супруга звезды изготавливает коллекционные игрушки и куклы в своей мастерской в центре столицы.

Ранее Леонид Ярмольник сообщил о долгах из-за фильма «Стиляги». По его словам, он должен выплатить пять миллионов долларов.

Россия Актеры
13 ноября 2023, 13:14
Сжегший паспорт певец Шарлот попросил у поклонников денег на билет в Россию
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Певец Эдуард Шарлот решил вернуться в Россию и выпустить на родине новый альбом. Музыкант рассказал о планах в видеообращении к поклонникам на своей странице в Instagram*.

«Я возвращаюсь в Россию и решил сообщить об этом заранее, потому что не хочу быть тайным гостем. Я еду домой, в свою страну», - объявил исполнитель хита «Щека на щеку».

По словам Шарлота, недавно он был в Грузии, а сейчас находится в Армении. Певец сообщил, что за границей создал на телефоне новый русскоязычный альбом и теперь хочет профессионально записать его и выпустить в России.

Артист признался, что ему не хватает денег на билет. Музыкант попросил поклонников помочь ему и оставил под видео номер банковской карты, отметив, что она принадлежит его подруге.

Шарлот добавил, что после возвращения в Россию планирует пожить в деревне. Только после этого певец, с его слов, собирается вернуться в медиапрострнство.

«Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться», - заверил музыкант.

В июне Шарлот опубликовал в соцсетях кадры, на которых он сжигает свой российский паспорт. Тогда артист заявил, что больше не считает себя гражданином РФ.

Впоследствии певец удалил из Instagram* все старые записи. На его странице остались только два видео.

Ранее переехавший в Дубай рэпер Алишер Моргенштерн** признался в интервью Ксении Собчак, что хочет вернуться в Россию. По словам музыканта, он соскучился по родине, но не едет туда, поскольку боится.

*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

**Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Россия Музыка

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