«Бедных и скудных умом». Поплавская взъелась на Пугачеву после поста певицы в соцсетях

Актриса негативно отреагировала на недавнее обращение Пугачевой к своим ненавистникам. В нем артистка назвала их «холопами и рабами» и отметила, что распространители слухов пытаются оттолкнуть ее поклонников, ради которых певица «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

«Вранье - очень липкая вещь. У некоторых врунов происходит аберрация памяти, как, например, у Аллы Борисовны. Вся жизнь была построена на подчас бесстыдной и безобразной демонстрации своей личной жизни. Все было выставлено напоказ!» - заявила Поплавская.

Также звезда назвала Пугачеву ненастоящей артисткой, потому что та не сама сочиняла свои хиты. Она отметила, что певица убеждена в безусловной любви со стороны публики, но такая любовь бывает только «к своим детям, а наши дети стоят на фронте».

«И жертвы личной жизнью и тем более „своим здоровьем“ - это разговоры в пользу бедных. Бедных и скудных умом», - заявила Поплавская.

Ранее певец Shaman назвал Аллу Пугачеву своей поклонницей после того, как она написала о нем в своем обращении к аудитории. Звезда припомнила слова артиста в 2013 году: «Вы еще обо мне услышите!».