Баталова чуть не убили на съемках фильма «Москва слезам не верит»

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Спустя многие годы Баталов благодарил режиссера Владимира Меньшова за то, что тот позвал его на роль Гоги. Актер изначально отказался сниматься, но Меньшов был настойчив и роль досталась Баталову. На нее претендовали звезды первой величины: Виталий Соломин, Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов.

Денег на фильм выделили немного, съемки проходили скромно. Но на роль хулиганов удалось пригласить настоящих самбистов. Режиссер пытался достичь максимальной достоверности и перестарался. Один из спортсменов увлекся и ударил Баталова в кадык.

«Пропало мое кино», - чуть не плакал Меньшов, когда на съемки пришлось срочно вызывать бригаду медиков.

Скорая увезла актера в больницу, о происшествии решили не упоминать - съемки картины оказались под угрозой. Однако Баталов быстро пришел в себя и вернулся к работе. Актер благодарил Меньшова «за бесценный подарок» - фильм никогда не надоедает зрителю.