Баста больше не будет выпускать альбомы

«Сейчас пока синглы только, альбомов в рамках проекта „Баста“ никаких не будет. В прошлом году 24 песни вышло. Очень много всего», - сказал артист.

Однако артист подчеркнул, что его поклонники услышат новый сингл уже в День космонавтики. Он выйдет вместе с клипом.

В декабре Баста стал новым амбассадором Альфа-банка вместо ведущего Ивана Урганта. Музыкант уже долгое время сотрудничает с банком как предприниматель и клиент.

Также рэпер объявил о переходе ростовского СКА , которым он владеет, из Второй лиги в Медиалигу. Он напомнил, что команде приходится брать в аренду стадион, так как старого больше нет.