Басков обиделся на Ревву и назвал своего преемника на «Золотом граммофоне»

По данным ресурса, ведущие премии, Басков и Киркоров, обсуждали, кто на свете всех милее - блондины или брюнеты. Басков не согласился с тем, что женщины предпочитают роковых брюнетов.

По его словам, натуральный блондин вроде него - самый первый претендент на звание секс-символа. Например, перекрасив волосы в блонд, им вполне мог бы стать Сергей Лазарев, рассказал Басков.

Ранее австралийские власти ввели ограничения против российских артистов. Среди них оказались Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и Николай Расторгуев.