18 июля 2024, 23:02

Басков чуть не сгорел на сцене из-за файер-шоу

РИА «Новости»
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Народный артист РФ Николай Басков, возможно, пострадал во время своего выступления на музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Об этом сообщил Пятый канал.

Концертный номер Баскова сопровождался файер-шоу. Специальные устройства, установленные справа и слева вдоль сцены, периодически выбрасывали в воздух столпы искр.

При исполнении песни артист, видимо, отступил ближе к краю, а в этот момент появился очередной огненный фонтан. Искры накрыли Баскова с головой. Они могли попасть в лицо артисту.

«Ой, чуть не сожгли!» - отшутился он.

После этого Басков допел свой хит и поспешил уйти со сцены. Вот только позже артист не вышел к журналистам. Возможно, ему потребовалась медицинская помощь.

Фигуристка Алина Загитова ранее раскритиковала Николая Баскова за его слова во время вручения премии МУЗ-ТВ. Спортсменка предложила ему использовать скотч вместо микрофона.

Концерты Песни Николай Басков
18 июля 2024, 22:01
Умер актер из «Солнцепека» Игорь Лучихин
Freepik
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Актер Игорь Лучихин скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Драматического театра Черноморского флота России имени Бориса Лавренева в Севастополе.

Представители театра отметили, что еще накануне утром артист участвовал в репетиции. Состояние Лучихина было хорошим, а вечером его не стало. Коллеги выразили соболезнования семье актера.

Лучихин родился 6 февраля 1962 года в Ульяновске. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, также он учился в Ярославском театральном институте. Он успел послужить в театрах Тулы, Пензы, Ульяновска и Севастополя.

Зрители знают Бориса Лучихина по ролям в таких фильмах как «Дорога к дому», «Солнцепек» и других. Также он снимался в сериалах «Жена олигарха» и «Гражданин начальник».

Сериалы Фильмы Актеры
18 июля 2024, 09:15
«Все вранье». Жена Познера опровергла сообщения о его госпитализации
РИА «Новости»
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Супруга телеведущего Владимира Познера Надежда Соловьева опровергла сообщения о том, что ее муж попал в больницу. Все эти данные — вранье, отрезала она в комментарии 360.ru.

«Вранье, все вранье. Все у него отлично», - подчеркнула Соловьева.

О том, что знаменитый телеведущий попал в больницу, ранее сообщил Mash. По данным источника Telegram-канала, ему якобы диагностировали злокачественную эпителиому кожи.

Собеседник Mash утверждал, что жалобы на самочувствие появились у Познера в прошлом месяце и ему провели курс химиотерапии.

Больницы Журналистика
18 июля 2024, 04:03
Наоми Кэмпбелл попала в объектив папарацци в золотистом бикини
РИА «Новости»
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Папарацци запечатлели британскую супермодель Наоми Кэмпбелл во время отдыха на Ибице. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Судя по фотографиям, 54-летняя манекенщица отдыхала на яхте в кампании актрис Эйсы Гонсалес и Мишель Родригес. Знаменитость сфотографировали на борту в солнцезащитных очках и бикини золотистого цвета. Также Кэмпбелл надела украшения и головной убор.

В конце июня стало известно, что супермодель Наоми Кэмпбелл родила второго ребенка в 53 года. В мае 2021 года у нее родилась дочь. Ее имя до сих пор не раскрыли. Кроме того, до сих пор неизвестно и то, кто является отцом детей Кэмпбелл.

Кэмпбелл также подтвердила слухи о новом романе с мультимиллионером из Саудовской Аравии Мохаммедом Аль Турки. По ее словам, их объединил общий интерес к моде и искусству. Влюбленные уже отдыхали вместе в Дубае.

Мода Отдых Дети
18 июля 2024, 02:10
«Наигралась». Инстасамка избавилась от пухлых губ
Freepik
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Российская певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) призналась, что избавилась от пухлых губ. Об этом артистка написала в блоге в Instagram*.

«Убрала губы, девочки. Насовсем. Наигралась. Двигаемся на натуральном теперь. Осталось брови вернуть», - сообщила певица.

По словам артистки, она провела операцию по удалению геля-филлера из губ. Брови ей вернуть будет проще, так как певица их просто сбривала.

Исполнительница опубликовала в своем блоге фотографии, где она сидит в машине в розовой футболке и без макияжа. Ее губы опухли после операции.

Ранее Инстасамка выиграла суд у актера Станислава Ярушина по делу об авторских правах, но пиар-директор артиста Сабина узнала об этом от подписчиков. Певице присудили более двух миллионов рублей.

В конце мая жители Красноярска расстроились из-за отсутствия Инстасамки на VK Fest.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Пластические операции Инстасамка Шоу-бизнес

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