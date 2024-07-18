Басков чуть не сгорел на сцене из-за файер-шоу

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Концертный номер Баскова сопровождался файер-шоу. Специальные устройства, установленные справа и слева вдоль сцены, периодически выбрасывали в воздух столпы искр.

При исполнении песни артист, видимо, отступил ближе к краю, а в этот момент появился очередной огненный фонтан. Искры накрыли Баскова с головой. Они могли попасть в лицо артисту.

«Ой, чуть не сожгли!» - отшутился он.

После этого Басков допел свой хит и поспешил уйти со сцены. Вот только позже артист не вышел к журналистам. Возможно, ему потребовалась медицинская помощь.

Фигуристка Алина Загитова ранее раскритиковала Николая Баскова за его слова во время вручения премии МУЗ-ТВ. Спортсменка предложила ему использовать скотч вместо микрофона.