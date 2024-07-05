Башаров попросил прощения у бывших жен за избиения

Артист признался, что его продолжают наказывать за прошлые проступки. По его словам, скандалы били по нему рублем и не давали возможности нормально жить. Башаров отметил, что ему было больно, когда его лишили съемок в кино.

«Меня до сих пор не снимают», - добавил актер.

Башаров также извинился перед бывшими женами за свои действия и поблагодарил их за то, что они смогли его простить. Он заверил, что встал на путь исправления.

«Кате Архаровой очень благодарен, прошу и просил прощения. Я очень благодарен Лизе, мы с ней прекрасно общаемся, и также прошу прощения. И спасибо вам большое, что нашли силы и возможность где-то меня простить и понять», - расчувствовался актер.

Ранее Башаров призвал наказать коллегу Никиту Кологривого за дебош в новосибирском баре. Он назвал произошедшее со звездой «Слова пацана» испытанием славой.