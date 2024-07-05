05 июля 2024, 18:02

Башаров попросил прощения у бывших жен за избиения

Global Look Press
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Актер и телеведущий Марат Башаров попросил прощения у бывших жен Екатерины Архаровой и Елизаветы Шевырковой за избиения. О том, как скандал с экс-супругами повлиял на его карьеру, он рассказал в Rutube-шоу «Злые языки».

Артист признался, что его продолжают наказывать за прошлые проступки. По его словам, скандалы били по нему рублем и не давали возможности нормально жить. Башаров отметил, что ему было больно, когда его лишили съемок в кино.

«Меня до сих пор не снимают», - добавил актер.

Башаров также извинился перед бывшими женами за свои действия и поблагодарил их за то, что они смогли его простить. Он заверил, что встал на путь исправления.

«Кате Архаровой очень благодарен, прошу и просил прощения. Я очень благодарен Лизе, мы с ней прекрасно общаемся, и также прошу прощения. И спасибо вам большое, что нашли силы и возможность где-то меня простить и понять», - расчувствовался актер.

Ранее Башаров призвал наказать коллегу Никиту Кологривого за дебош в новосибирском баре. Он назвал произошедшее со звездой «Слова пацана» испытанием славой.

Скандалы Кино Избиения Актеры Марат Башаров
05 июля 2024, 18:23
«Не интрижка»: 18-летняя невеста Лепса впервые прокомментировала роман с артистом
Global Look Press
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Молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба впервые прокомментировала роман с артистом, который старше ее почти на 43 года. Своим взглядом на ситуацию она поделилась в Telegram-канале.

Девушка отметила, что росла в «парниковых» условиях, поэтому не нуждается в деньгах и славе. По ее словам, роман ли это или пиар, покажет только время.

«Комментарии по типу „самый лучший дед“ и все остальное меня абсолютно никак не задевают. Друзья, огорчу вас - у меня прекрасная самооценка. Я не „новая интрижка Григория Лепса“, не запасной вариант», - отреагировала Киба.

Она также призналась, что мечтает о крепкой и дружной семье. Девушка добавила, что никому из пишущих Лепс предложение не делал, а это уже что-то да значит.

Ранее актриса Анна Калашникова рассказала, как изменился артист после встречи с молодой девушкой. По ее словам, Лепс бросил пить и стал заниматься спортом ради невесты.

Семья Отношения Россия Шоу-бизнес Григорий Лепс
05 июля 2024, 17:22
Бузова случайно раскрыла имя тайного поклонника
Global Look Press
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Певица Ольга Бузова получила букет роз от тайного поклонника во время отдыха в Колумбии. Видео с подарком она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«У меня просто нет слов сейчас. Я уберу записочку, чтобы лишнего не увидели», - сказала звезда на видео.

При этом часть открытки попала в кадр. На ней была надпись: «От Дмитрия с любовью».

Бузова уточнила, что отправитель букета сейчас находится на другом конце земного шара.

Пользователи Сети начали гадать, кто может быть этим тайным поклонником. Некоторые из них выразили надежду, что это не бывший муж певицы, футболист Дмитрий Тарасов.

Ранее Бузова чуть не упала, когда выходила из машины в Благовещенске. Певица на высоких каблуках торопилась к встречающим ее фанатам.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Семья Отношения Россия Шоу-бизнес Григорий Лепс
05 июля 2024, 14:29
Сеть кинотеатров отменила показы шоу студии Гудкова
Freepik
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Глава отдела маркетинга и рекламы сети кинотеатров «Киномакс» Ольга Лотоцкая заявила, что шоу студии юмориста Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри 28 „Черное небо вампиров“ не покажут зрителям в залах компании. Об этом она рассказала ТАСС.

Глава отдела маркетинга и рекламы сети кинотеатров «Киномакс» Ольга Лотоцкая заявила, что шоу студии юмориста Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри 28 „Черное небо вампиров“ не покажут зрителям в залах компании. Об этом она рассказала ТАСС.

По ее словам, принять такое решение побудили обращения региональных властей и патриотических организаций.

Представитель компании отметила, что не имеет точной информации о незаконных действиях со стороны создателей фильма. Более того, авторы шоу не являются иностранными агентами или экстремистами, а также не находятся под следствием.

Лотоцкая заверила, что зрителям вернут деньги за купленные билеты, и принесла извинения за предоставленные неудобства.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить деятельность Гудкова. Она удивилась, почему артиста до сих пор не признали иностранным агентом, так как, по ее мнению, он высказывался против спецоперации и призывал спонсировать ВСУ.

Показ шоу уже отметили в Череповце, Тольятти и Мытищах. Активисты потребовали отменить сеансы в кино во всех городах.

Кино Фильмы Шоу-бизнес
05 июля 2024, 12:46
Лечение Отара Кушанашвили будет контролировать главный онколог Минздрава
Global Look Press
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Журналиста и ведущего Отара Кушанашвили переведут в московский онкоцентр имени Блохина, а лечение проконтролирует главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на племянницу шоумена Луизу.

По информации издания, сейчас врачи с помощью капельниц поднимают уровень белка в крови Кушанашвили. Это поможет ему подготовиться к операции. Процедура займет примерно 20 дней.

Племянница журналиста поблагодарила всех, кто помогал шоумену после госпитализации. Например, певец Валерий Меладзе собирал деньги на лечение Кушанашвили, а артист Николай Басков передал большую сумму денег и нашел врачей.

Шоумена увезли в больницу в подмосковном Красногорске в четверг, 20 июня. Его экстренно прооперировали. За несколько дней до этого журналист жаловался на сильные боли в животе и сердце.

Больницы Болезни Минздрав Врачи Онкология Николай Басков Валерий Меладзе Шоу-бизнес Отар Кушанашвили

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