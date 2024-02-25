Бари Алибасова экстренно госпитализировали с инсультом
Продюсер и создатель группы «На-На» Бари Алибасов 25 февраля попал реанимацию столичной больницы. Как сообщил Telegram-канал «112», у 76-летнего артиста инсульт.
«Ему потребовалась экстренная помощь медиков. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения», - написали авторы публикации.
Подробности произошедшего пока неизвестны. Синдром оглушения сознания означает, что у пациента повышен порог восприятия всех внешних раздражителей, бывает сонливость.
Ранее появлялась информация о том, что Алибасову должны сделать срочную операцию из-за обнаруженной опухоли. Якобы у него обнаружили сантиметровую кисту, однако продюсер опроверг слухи о заболевании. Тогда он говорил, что находится дома с женой и собакой и чувствует себя хорошо. Артист добавил, что о нем постоянно пишут неправду.
Продюсер и создатель группы «На-На» Бари Алибасов 25 февраля попал реанимацию столичной больницы. Как сообщил Telegram-канал «112» , у 76-летнего артиста инсульт.