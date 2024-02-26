Бари Алибасов попал в реанимацию

По словам родственника музыканта, врачи пока не поставили диагноз окончательно. Сейчас он остается в Боткинской больнице в реанимации. Ему должны взять анализы.

«Домой рвется, боевой. Но я хотел бы, конечно, чтобы его еще день в реанимации подержали, посмотрели, в норме ли все остальные показатели», - отметил он.

Бари Алибасов попал в больницу в воскресенье, 25 февраля, с подозрением на инсульт. Однако его супруга Елена рассказала , что у него поднялось давление, ничего страшного не произошло. Госпитализация фактически была попыткой перестраховки, учитывая погодные условия и вспышки на солнце.