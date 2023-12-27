27 декабря 2023, 16:21

Банк «Тинькофф» опроверг информацию о сотрудничестве с Ивлеевой

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Представитель банка «Тинькофф» опроверг сообщения о том, что компания расторгла договор с телеведущей Анастасией Ивлеевой. В финансовой организации «360» заявили, что она не сотрудничала с кредитной организацией.

«Это спекуляция, она никогда не являлась амбассадором „Тинькофф“», - отметил представитель банка.

Ранее Ивлеева организовала в ночном клубе «Мутабор» вечеринку, которая обернулась громким скандалом. Согласно дресс-коду, участники мероприятия должны были посетить мероприятие в «почти голом» виде. Несмотря на это, на вечеринку пришли многие звезды российской эстрады.

Ивлеева рассказала, что на организованной ей встрече было «легендарно и весело» , но через какое-то время публично извинилась за свое поведение. По информации Telegram-канала Baza , после «голой» вечеринки с блогершей расторгли договоры некоторые компании.

После обрушившейся критики многие артисты извинились за свое участие в скандальном мероприятии. Из новогодних программ вычеркнули выступления некоторых знаменитостей, в том числе певца Филиппа Киркорова и артистки Лолиты Милявской.

Банки Скандалы Блогеры Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 16:19
Грустный дэнс. Анна Асти лишилась новогоднего выступления в московском клубе после «голой» вечеринки
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Российская певица Анна Асти лишилась новогоднего выступления в столичном клубе Gipsy из-за того, что она находилась на «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Вместе с новогодним выступлением исполнительница хита «Грустный дэнс» лишилась примерно 6,5 миллиона рублей. По данным издания, московский клуб Gipsy срочно ищет певице замену. Билеты на ее выступления стоили от восьми до 360 тысяч рублей. После мероприятия Асти должна была поехать еще в одно заведение - «Барвиху Luxury Village». Однако это выступление тоже под угрозой срыва.

Журналисты уточнили, что таким же «санкциям» подверглась артистка Лолита Милявская. Она должна была выступать в столичном отеле «Метрополь» в новогоднюю ночь. За мини-концерт певица могла получить около шести миллионов рублей. Но Милявскую заменили кавер-группой.

В клубе «Мутабор» 20 декабря состоялась скандальная вечеринка, организатором которой выступала Ивлеева. Дресс-код мероприятия - полуобнаженный вид. Именно откровенная тематика спровоцировала волну негодования в Сети. После «голой» вечеринки свои публичные извинения принесли артисты Филипп Киркоров , Дима Билан и другие. Сама Ивлеева раскаялась в организации подобного мероприятия.

Филипп Киркоров Концерты Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 16:11
«Чего привязались к ребенку?!» Отец Ивлеевой встал на защиту дочери после ее «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Блогер и телеведущая Настя Ивлеева не хотела ничего плохого, когда организовывала «голую» вечеринку в столичным клубе «Мутабор», а все претензии к ней несправедливы. Об этом заявил «360» отец девушки Вячеслав Ивлеев.

«Вы что творите, чем она вам не угодила?! Вы чего привязались к ребенку?!» - возмутился мужчина, обращаясь к критикам дочери.

Ивлеев назвал телеведущую умной и отметил, что она добилась всего сама. По мнению собеседника «360», Ивлеева сможет победить всех в этой ситуации, в том числе продюсера «Бригады», каскадера и актера Александра Иншакова, решившего подать к ней иск на один миллиард рублей.

«Этот Иншаков с этой „Бригадой“ <…> Давайте повернем ситуацию так, что он там рекламировал убийство людей за заработки. Снимите с него 10 миллиардов», - призвал Ивлеев.

Мужчина назвал сильным перебором сумму, которую каскадер решил отсудить у его дочери. По мнению Ивлеева, те, кто сейчас нападают на знаменитость, делают это не думая.

Собеседник «360» предположил, что блогер попала в опалу, поскольку кто-то завидует и считает ее деньги. Он призвал этих людей залезть в свой карман и считать свои доходы.

С точки зрения собеседника «360», по такой логике можно обвинить всех во всем и начать разбираться с каждым, кто ходит в рестораны или на дискотеки. Если на вечеринку его дочери кто-то пришел в обнаженном виде, то это их проблемы, отметил Ивлеев.

Мужчина признался, что давно не общается с Ивлеевой, но все равно переживает за нее. Ивлеев надеется, что для его дочери все закончится хорошо. По мнению отца звезды, ей нужно было намного жестче реагировать на нападки и «разгонять критиков палкой», чтобы они знали свое место.

« Чем больше оправдываешься , чем больше ноешь - получается, что ты больше виноват. Это я уже по своему опыту знаю», - резюмировал мужчина.

Россия Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 15:32
«Принципиальный момент». Адвокат связал приговор блогеру Хилми со скандалом вокруг «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Адвокат треш-блогера Хилми Форкса (Олейника) Константин Ерохин признался, что не понимает, зачем было отправлять его подзащитного в колонию. В беседе с «360» он отметил, что блогер, обвиненный в распространении порнографии, раскаялся и сам удалил запрещенные материалы. Кроме того, Хилми отказался бежать из страны.

«Мы, конечно, рассчитывали на другое - и достаточно обоснованно, потому что есть практика. <…> Но прокуратура, несмотря на все доказательства, которые мы собрали, <…> заглаживание вины, финансирование фонда „За нравственность“ и фонда Иоанна Кронштадтского, помогающего наркозависимым, несмотря на явку с повинной, решила, что лучше, со слов прокурора, „его ограничить хотя бы ненадолго“. Непонятно просто, от чего ограждать общество, какие доводы?» - задался вопросом адвокат.

Он добавил, что у блогера за 2023 год не было никакого провокационного контента, он добровольно удалил запрещенный аккаунт и фотографии. Ерохин связал достаточно суровый приговор со скандалом вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

«В таких условиях любые послабления людям, которые хотя бы плюс-минус попадают в категорию тех, кто был на этой вечеринке, будут рассматриваться как слабость. <…> Если уж у нас самые известные извиняются, значит, видно, за вопросом следят. <…> Как мы уже сейчас понимаем, любые послабления будут рассматриваться не как нормальная законодательная работа, а как потворство. Кто-то получает, видимо, скрытое наслаждение от того, что людей сажают в тюрьму», - заметил адвокат.

«Говорят, надо было склонять его к побегу» Защитник признался: его обвиняют в том, что он не склонил Хилми к побегу.

«Ему много раз предлагали уехать, но он свою страну любит и от этого категорически отказался. <…> Мне сейчас говорят, что я ему помешал уехать, но это абсолютно его позиция. Говорят, надо было склонять его к побегу. Но мы, адвокаты, не можем, мы делаем нашу работу», - заключил юрист.

По его словам, осужденный стойко отнесся к приговору - сам Ерохин «переживал больше».

Адвокат заявил, что Хилми Форкс уже полгода зарабатывает деньги своими песнями, у него «большой достаток», он ИП, его песни есть на всех площадках. По мнению Ерохина, «человек исправился», раз не продолжает заниматься «всем этим». Мать блогера - инвалид Чернобыля, ее станет некому поддерживать, посетовал собеседник «360». Он признался, что делает большую ставку на апелляцию.

Приговор, скорее всего, вступит в силу после Нового года, а пока осужденный останется в СИЗО.

Треш-блогер получил три года колонии. Приговор вынес московский суд. Форкса признали виновным в изготовлении порнографических материалов со своим участием и размещении их в Сети.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Суд Адвокаты Приговоры Блогеры
27 декабря 2023, 12:57
Блогеру Лерчек разрешили пользоваться интернетом
РИА «Новости»
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С блогера Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) сняли все ограничения. Ей разрешили пользоваться телефоном. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Чекалиной Константин Третьяков.

«Все ограничения сняты», - подчеркнул правозащитник.

В среду, 26 декабря, чета блогеров Валерия и Артем Чекалины впервые почти за 10 месяцев появились в Сети. Супруги опубликовали в социальных сетях видео, в котором вместе с детьми выходят из огромной подарочной коробки.

«Мы вернулись, чтобы остаться», - отметил голос за кадром.

Блогеров обвинили в уклонении от уплаты налогов.

Имущество семьи Чекалиных арестовали, заморозив при этом все их банковские счета. Из обязали выплатить штраф. Однако они не смогли вовремя погасить его из-за блокировки счетов.

По данным Telegram-канала Mash , недавно Чекалины погасили долги перед налоговой в размере около 500 миллионов рублей. После этого следователи сняли с четы блогеров «судебный бан».

Сначала Лерчек оплатила долг в размере 311 миллионов рублей. Затем погасила еще одну задолженность в 296 миллионов.

С блогера Лерчек (Валерия Чекалина - настоящее имя) сняли все ограничения. Ей разрешили пользоваться телефоном. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Чекалиной Константин Третьяков.

Долги Рубль Соцсети Налоги Блогеры

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