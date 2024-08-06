Банда грабителей залезла в гостевой дом Тома Хэнкса и Риты Уилсон в Лос-Анджелесе

По данным издания, пока супруги находились за городом, злоумышленники средь бела дня выбили окно и залезли в их гостевой дом. Сработавшая сигнализация не остановила воров, но, вероятно, спугнула, так как в основной особняк они не проникли.

Хэнкс и Уилсон объяснили правоохранителям, что пока не смогли оценить ущерб, поскольку нужно перепроверить все вещи в доме.

Авторы статьи отметили, что у грабителей, предположительно, не было главной целью напасть на голливудскую пару. Это похоже на работу одной из многочисленных банд в районе.

Сотрудники полиции пока не нашли подозреваемых. Расследование продолжается.

На днях приглашенного в Париж на Олимпийские игры экс-футболиста сборной Бразилии Артура Антунеса Коимбру, известного как Зико, обокрали в столице Франции. Он лишился приблизительно 500 тысяч евро.