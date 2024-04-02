02 апреля 2024, 19:31

Балерина Волочкова разругалась с дочерью из-за недвижимости

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Анастасия Волочкова поссорилась со своей 18-летней дочерью Ариадной, которая потребовала у нее квартиру. Балерина в YouTube-шоу «Алена, блин!» призналась, что просьба наследницы вызвала у нее стресс.

«Я ей сказала: „Ариша, извини, но все, что касается денег и недвижимости - это к твоему папе, который у меня забрал все деньги в 2008 году, все, которые были - 3,5 миллиона долларов. Теперь то, что папа обещал мне - обращайся к нему“», - поделилась Волочкова.

Балерина напомнила дочери, что эту квартиру подарил ей Сулейман Керимов.

«И если твой папа не гнушался спать в постели, где я спала с другим мужчиной, то извини, я вам никому ничего не должна!» - сказала она.

Танцовщица посетовала, что больше всего ей причиняет боль тот факт, что дочка вспоминает о ней, когда желает получить деньги, недвижимость или иную помощь.

«А просто так вы не можете позвонить и сказать: „Мам, как ты себя чувствуешь?“ Я была в стрессе», - рассказала артистка.

Ранее Анастасия Волочкова получила предложение о замужестве от шоумена Егора Иващенко. Вместо кольца он подарил балерине серьги за 600 тысяч рублей.

Недвижимость Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
02 апреля 2024, 18:58
Налоговая установила заработок Блиновской
РИА «Новости»
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Федеральная налоговая служба установила общий доход блогера Елены Блиновской. Он составил более шести миллиардов рублей. Размер задолженности перед налоговой составил 1,4 миллиарда рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Представители ФНС утверждают, что Блиновская старалась снизить размер долга за счет строительства жилья в районе Ялты, бронирования отеля для 32 гостей на Бали, чартерных рейсов в Дубай. Однако документов об этих расходах предоставить она не смогла.

Защита Блиновской настаивала на неправильном расчете суммы долга. Адвокат «королевы марафонов» обратился к налоговому органу с просьбой сократить размер задолженности, пени и штрафов с 1,4 миллиарда рублей до 263,5 миллиона рублей.

Защита блогера указала на смягчающие обстоятельства - например, на то, что у Блиновской четверо детей. Однако суд отклонил эти аргументы.

Недавно Елене и Алексею Блиновским предъявили обвинение в окончательной редакции. Они «отмыли» 706 из 906 миллионов скрытых доходов.

Суд Доходы Задержание блогера Елены Блиновской
02 апреля 2024, 18:33
Гарик Харламов сыграет в новом «Простоквашино»
РИА «Новости»
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Шоумен Гарик Харламов появится в выпуске нового анимационного сериала «Простоквашино». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя совета директоров студии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву.

«Мы искренне рады, что в нашем любимом сериале появится Гарик Харламов - его юмор и харизма очень удачно гармонируют с настроением и духом самой популярной в стране мультдеревни», - сказала Слащева.

По ее словам, нарисованный художниками «Союзмультфильма» Харламов окажется в центре сюжета одного из новых эпизодов мультсериала, получившего название «Таинственный Бульдог». В этой истории Шарик познакомится в интернете с таинственным «Бульдогом» и отправится на встречу с ним в компании Кота Матроскина. Результат этой необычной встречи зрители смогут увидеть этой осенью в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее Харламов назвал своих основных конкурентов-юмористов. Он озвучил имена коллег, которых видит возможными кандидатами на звание «лучшего комика страны».

Сериалы Гарик Харламов Союзмультфильм
02 апреля 2024, 18:09
Юлию Пересильд заподозрили в расставании с Михаилом Тройником
РИА «Новости»
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Поклонники заподозрили, что актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались. Поводом стало то, что актриса не пришла отмечать день рождения возлюбленного.

«Спасибо моей семье и друзьям. Всем, кто встретил со мной мое тридцатишестилетие! Не верится даже! Но дальше больше! Идем вместе! Я вас люблю!» - написал Тройник в своих соцсетях.

Актер отмечал свое 36-летие в одном из столичных ресторанов. Там собрались его друзья и коллеги. Однако, судя по опубликованным фотографиям с торжества, Пересильд на празднике не появилась.

Фанаты заподозрили, что пара могла расстаться. Актеры пока не прокомментировали эту информацию.

После теракта в «Крокусе» Юлия Пересильд с дочерью Анной посетили стихийный мемориал у концертного зала. Она подчеркнула, что переживает боль от того, какое большое несчастье стало причиной объединения людей.

Актеры Юлия Пересильд Шоу-бизнес
02 апреля 2024, 17:49
Пригожин напомнил о замещении российских артистов украинскими
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился наблюдениями о переменах в шоу-бизнесе. В беседе с РИА «Новости» он рассказал, как раньше украинскими артистами замещали российских звезд.

«До недавнего времени было много артистов с Украины, которых ставили в эфир в ущерб нашим. Давали больше возможностей тем, кто сегодня нас предал и уехал из России», - вспомнил он.

Пригожин также посетовал на появившуюся сейчас загадочную молодежь, которая не относится к профессии артистов, но становится популярнее день ото дня. Речь идет о блогерах.

«Мы не против - это диктует время. Но конкурировать с матом невозможно. Если ты не ругаешься, то ты не „модный“», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Валерия планировала завершить музыкальную карьеру, объяснив свое решение тем, что ей не по пути с этими людьми. Однако благодаря нынешним обстоятельствам с разных представителей индустрии слетели маски.

«Место расчистилось, и у настоящих артистов появилось больше возможностей творить. Конкуренция есть, но она теперь на нормальном профессиональном уровне», - пояснил медиаменеджер.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему они с певицей Валерией остались в России. По его словам, за границей они никому не нужны.

Концерты Иосиф Пригожин Шоу-бизнес

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