Балерина Волочкова разругалась с дочерью из-за недвижимости

«Я ей сказала: „Ариша, извини, но все, что касается денег и недвижимости - это к твоему папе, который у меня забрал все деньги в 2008 году, все, которые были - 3,5 миллиона долларов. Теперь то, что папа обещал мне - обращайся к нему“», - поделилась Волочкова.

Балерина напомнила дочери, что эту квартиру подарил ей Сулейман Керимов.

«И если твой папа не гнушался спать в постели, где я спала с другим мужчиной, то извини, я вам никому ничего не должна!» - сказала она.

Танцовщица посетовала, что больше всего ей причиняет боль тот факт, что дочка вспоминает о ней, когда желает получить деньги, недвижимость или иную помощь.

«А просто так вы не можете позвонить и сказать: „Мам, как ты себя чувствуешь?“ Я была в стрессе», - рассказала артистка.

Ранее Анастасия Волочкова получила предложение о замужестве от шоумена Егора Иващенко. Вместо кольца он подарил балерине серьги за 600 тысяч рублей.