Бабушка певца Shaman рассказала, почему не пришла на свадьбу внука

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По словам пенсионерки, первая любовь у артиста произошла в его 16 лет. Однако родственники не оценили выбор будущего певца из-за возраста избранницы. Марине на тот момент было 22 года. Когда Ярослав заявил о женитьбе, его отец Юрий Дронов попытался отговорить сына. Однако вспыльчивый юноша не стал слушать наставления и обвинил семью в непонимании.

Бабушка артиста не стала перечить внуку. Женщина боялась, что певец натворит глупостей в яростном порыве. Несмотря на это, когда Ярослав рассказал о свадьбе, родственница попыталась его остановить.

«Он пришел ко мне и говорит: „Свадьба такого-то числа“. Я ему: „Ярослав ни в коем случае. Живешь ты с ней - и живи. Но ради Бога, не расписывайтесь!“ Мы же не были на свадьбе с дедом. Принципиально не ходили», - рассказала пенсионерка.

Несмотря на запреты, артист все равно женился на Марине. После этого у супругов родилась дочь. Молодой певец начал строить карьеру и переехал с семьей в столицу. Однако жене не понравилась жизнь в мегаполисе, поэтому она вернулась в родной Новомосковск.

«Марина какое-то время жила в Москве, но просто не смогла себя найти в этом большом городе. <…> Просто сделала выбор, что останется жить в Новомосковске. Я спросил: „Ты точно там остаешься? Тогда мы с тобой расстаемся. Буду приезжать к вам и навещать Варьку (дочь, - прим. ред.)“ - рассказал Дронов.

Ранее Shaman станцевал на стекле во время концерта в Государственном Кремлевском Дворце. В ходе похожего номера днем ранее знаменитость поранил ногу, однако травма не остановила его.