Бабушка певца Shaman рассказала, почему не пришла на свадьбу внука
Бабушка певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) не пошла на свадьбу внука, потому что была против этого союза. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Tatarka FM.
По словам пенсионерки, первая любовь у артиста произошла в его 16 лет. Однако родственники не оценили выбор будущего певца из-за возраста избранницы. Марине на тот момент было 22 года. Когда Ярослав заявил о женитьбе, его отец Юрий Дронов попытался отговорить сына. Однако вспыльчивый юноша не стал слушать наставления и обвинил семью в непонимании.
Бабушка артиста не стала перечить внуку. Женщина боялась, что певец натворит глупостей в яростном порыве. Несмотря на это, когда Ярослав рассказал о свадьбе, родственница попыталась его остановить.
«Он пришел ко мне и говорит: „Свадьба такого-то числа“. Я ему: „Ярослав ни в коем случае. Живешь ты с ней - и живи. Но ради Бога, не расписывайтесь!“ Мы же не были на свадьбе с дедом. Принципиально не ходили», - рассказала пенсионерка.
Несмотря на запреты, артист все равно женился на Марине. После этого у супругов родилась дочь. Молодой певец начал строить карьеру и переехал с семьей в столицу. Однако жене не понравилась жизнь в мегаполисе, поэтому она вернулась в родной Новомосковск.
«Марина какое-то время жила в Москве, но просто не смогла себя найти в этом большом городе. <…> Просто сделала выбор, что останется жить в Новомосковске. Я спросил: „Ты точно там остаешься? Тогда мы с тобой расстаемся. Буду приезжать к вам и навещать Варьку (дочь, - прим. ред.)“ - рассказал Дронов.
Ранее Shaman станцевал на стекле во время концерта в Государственном Кремлевском Дворце. В ходе похожего номера днем ранее знаменитость поранил ногу, однако травма не остановила его.