«Бабушка из Израиля никак не успокоится». Пугачеву уличили в ностальгии по российскому шоу-бизнесу

В былые времена именно Пугачева определяла, быть исполнителю звездой на российской эстраде или не быть. После бегства с семьей в Израиль влияние артистки сошло на нет. Однако певица продолжает следить за происходящим в российском шоу-бизнесе и периодически высказывается в публичном поле.

После шоу «Голос» Пугачева похвалила занявшего второе место Георгия Русских, а потом щедро отсыпала комплиментов Анастасии Садковской из тройки лидеров. В Сети тут же заявили, что «испортила бабка карьеру девушке».

«Бабушка из Израиля никак не успокоится - по вечерам смотрит „Голос“ и „Дом 2“», - отметил один из юзеров.

Пользователи посоветовали Пугачевой смотреть израильское ТВ и указали, что российское телевидение без нее процветает и развивается. Также пользователи отметили, что мнения певицы никто не спрашивал, и ее время прошло.