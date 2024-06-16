Бабкину заподозрили в романе с молодым помощником

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«Вот такой молодой да прыткий… Сереж, спасибо за терпение, все прошло хорошо», - сказала артистка.

Рябов поцеловал Бабкину «куда-то в район шеи». Информация о романе певицы с молодым помощником появилась после того, как в СМИ заговорили о расставании звезды с гражданским супругом Евгением Гором.

Ранее хирург Дарья Фетисова заявила, что Бабкина потратила на пластические операции около 3,5 миллиона рублей. Артистка сделала блефаропластику, липофилинг и подтяжку лица.