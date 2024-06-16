16 июня 2024, 23:46

Бабкину заподозрили в романе с молодым помощником

РИА «Новости»
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Певица Надежда Бабкина появилась на сцене фестиваля «Песни России» с 33-летним пиар-менеджером Сергеем Рябовым, которого заподозрили в романе со звездой. Об этом сообщило издание «7Дней.ru».

«Вот такой молодой да прыткий… Сереж, спасибо за терпение, все прошло хорошо», - сказала артистка.

Рябов поцеловал Бабкину «куда-то в район шеи». Информация о романе певицы с молодым помощником появилась после того, как в СМИ заговорили о расставании звезды с гражданским супругом Евгением Гором.

Ранее хирург Дарья Фетисова заявила, что Бабкина потратила на пластические операции около 3,5 миллиона рублей. Артистка сделала блефаропластику, липофилинг и подтяжку лица.

Россия Фестивали Надежда Бабкина
17 июня 2024, 00:17
Shaman пожелал здоровья раскритиковавшему его Киселеву
РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил, что не хочет отвечать на критику лидера группы «Земляне» Владимира Киселева, который еще в прошлом году обвинил артиста в неискренности. Об этом он заявил в беседе с News.ru.

«Здесь разве нужно что-то отвечать? Тут можно только пожелать ему здоровья», - сказал он.

Вокалист пообщался с журналистами на Премии МУЗ-ТВ. Там ему вручили приз в спецноминации «Новая легенда». Ярослав признался, что никогда не был полностью удовлетворен своим творчеством. Даже после получения награды решил доделать аранжировку одной из песен, когда приедет домой.

«Я не из-за награды это делаю. Самая важная награда для каждого артиста - это народная любовь. Слава Богу, за эти годы мне удалось достучаться до сердец людей», - признался исполнитель.

Ранее стало известно о вероятном дуэте народной артистки России Надежды Кадышевой и Shaman. Как отметил руководитель ансамбля «Золотое кольцо» и муж вокалистки Александр Костюк, такая песня «хорошо получилась бы».

Награды Shaman
16 июня 2024, 22:52
На сольном концерте Понаровской произошло ЧП с микрофоном
РИА «Новости»
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Певица Ирина Понаровская после многолетнего перерыва дала сольный концерт в Москве. Во время выступления артистки внезапно отключился микрофон, фрагмент ЧП опубликовало издание mk.ru.

Певица попыталась самостоятельно наладить микрофон, но у нее ничего не получилось.

«Я его положила под мышку, и он сдох», - поделилась со зрителями артистка.

Понаровская попросила звукорежиссера Юру починить технику, специалиста звали всем залом. Оказалось, в зале отключилось электричество. Пока шли технические работы, певица общалась со зрителями без микрофона. Она рассказала несколько интересных историй из жизни и поприветствовала со сцены свою семью - сына, невестку и внуков.

Ранее в шоу актриса поделилась, как едва не умерла в молодости из-за диеты. От жестких ограничений у 24-летней Понаровской отказали почки.

Электричество Семья Концерты Работа История Москва
16 июня 2024, 22:23
Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО
РИА «Новости»
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Российский исполнитель Григорий Лепс решил снова жениться, его избранницей стала 18-летняя студентка МГИМО Аврора Киба. Со своей невестой певец появился на красной дорожке премии МУЗ-ТВ, об этом написало интернет-издание StarHit.

Лепсу 61 год, его пассия на четыре года младше старшей дочери музыканта. История любви между исполнителем и студенткой - продолжение одной из песен Лепса, в которой есть слова: «Я поднимаю руки, готов тебе сдаться, ведь ты же так красива в свои 18!».

По информации издания, Лепс уже сделал Кибе предложение руки и сердца. По его словам, девушка пока не приняла предложение, однако в соцсети студентка демонстрирует руку с кольцом на пальце. Аврора Киба - богатая наследница, с исполнителем она познакомилась в общей компании, предположило издание.

В апреле певец поделился с журналистами , какими качествами должна обладать девушка, чтобы понравиться ему. При этом певец отметил, что внешность не главное.

Свадьбы Соцсети Музыка
16 июня 2024, 04:28
Стало известно, куда ходила мать Заворотнюк за несколько часов до смерти дочери
РИА «Новости»
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Мать актрисы Анастасии Заворотнюк Валентина ходила в церковь за несколько часов до кончины дочери. Об этом сообщило издание StarHit.

Новость о смерти звезды появилась утром 30 мая. Знаменитость всю ночь боролась за жизнь, но болезнь оказалась сильнее. В последние часы рядом с ней был супруг, фигурист Петр Чернышев.

Духовно помочь дочери попыталась и Валентина. Она сходила в церковь за несколько часов до ее смерти. Вероятно, просила помощи у Бога.

Ранее однокурсник Заворотнюк по Школе-студии МХАТ Денис Матросов заявил, что болезнь не разрушила ее нежные отношения с мужем Петром Чернышевым. Он отметил, что рядом со своими близкими артистка «продолжала быть королевой». Фигурист ухаживал за женой и смотрел на нее с любовью.

Болезни Отношения Анастасия Заворотнюк Умерла Анастасия Заворотнюк

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