Андрей подтвердил, что в эпоху блогеров и тиктокеров знание матчасти перестало иметь такое большое значение. Он привел в качестве примера успешных участников Comedy Club , которые попробовали себя в музыке и заняли первые строчки чартов, хотя изначально не имели музыкального образования.

Однако братья призвали разграничивать музыку и шоу-продукт. По мнению Валери, умение петь не обусловлено образованием. Оно определяется талантом, физическими данными человека и предрасположенностью. Валери заявил, что шоумен, как правило, работает в разных направлениях.

«Если говорить о музыкальном образовании, оно важно. Хотя бы азы человек, если он занимается музыкой, должен знать», - сказал Валери.

Валери убежден, что в современных реалиях успешность артиста стоит оценивать по реакции публики. Если не имея музыкального образования, он сделал востребованный музыкальный продукт, то его работа удалась. Несмотря на это, участники TESTOSTERON считают, что без погружения в основы невозможно создать качественный продукт. Именно поэтому, рассказали они, те же стендаперы изучают эту тему, прежде чем попробовать себя в новом амплуа.

Другой артист, бывший солист группы MBAND Артем КИД признался 360.ru, что окончил музыкальную школу исключительно по настоянию матери. Однажды он едва не провалил экзамен по сольфеджио.